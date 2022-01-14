هُنا رابط الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي شهر يناير 2022 عبر شركة WE

بدء شهر يناير لعام 2022 وهو موعد دفع فاتورة الهاتف الأرضي والتي يتم دفعها بشكل ربع سنوي، ولذا بدئت عمليات البحث تزداد على بحث جوجل من قبل المواطنين يبحثون عن رابط الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي شهر يناير 2022 وطرق الدفع الخاصة بالفاتورة، وللعلم أنه يتم إصدار فاتورة الأرضي يوم الخامس عشر من يناير 2022، أي ستقوم شركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة الأرضي غدًا، ولذا عبر موقعنا الإخباري نجوم مصرية سنذكر لكم بالتفصيل رابط شركة المصرية للاتصالات والاستعلام عن الفاتورة بالتفصيل.

رابط الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي شهر يناير 2022

قامت المصرية للاتصالات بتخصيص موقع إلكتروني خصيصًا أمام المواطنين من أجل الاستعلام عن فاتورة العاتف الأرضي، ويمكن لجميع العملاء الدخول على الموقع والاستعلام عن النتيجة ودفع الفاتورة في موعدها المحدد قبل الغرامة وقطع الخدمة عن الهاتف الأرضي، وتأتي خطوات الاستعلام عن الفاتورة وفقًا للخطوات التالية:

ينبغي زيارة موقع المصرية للاتصالات الموجود على الشبكة من هُنا

قم بإدخال رقم الهاتف الأرضي متبوعًا بكود المحافظة.

انقر بعدها على زر “أظهر الفواتير”.

بعد ثواني ستظهر الفواتير الموجودة على خطك الأرضي.

كما يمكن للمواطنين الاتصال على الأرقام الساخنى التي قامت الشركة بتخصيصها أمام العملاء للاستفسار عن أي خدمة تخص الهاتف الأرضي وهذه الأرقام كالتالي:

111.

19777.

01555000111.

طرق دفع فاتورة الهاتف الأرضي يناير 2022

أتاحت شركة المصرية للاتصالات دفع فاتورة الهاتف الأرضي عن شهر يناير لعام 2022 بأكثر من طريقة، وتأتي طرق الدفع كما وضحت الشركة كالتالي: