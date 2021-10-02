هوايات الفنان خالد النبوي التي صرح عنها في برنامج لايف من الدوبلكس

يُعد الفنان خالد النبوي من أبرز فنانين جيله ولد في محافظة المنصورة من مواليد ١٢-٩-١٩٦٦ حيث يبلغ من العمر ٥٥ عاماً ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية بعد استكمال دراسته في المعهد العالي للتعاون الزراعي وبدأ تاريخه الفني عام ١٩٨٩ حيث برز نجمه في العديد من الأعمال الفنية مثل إسماعيلية رايح جاي، المصير، المُهاجر، تايه في أمريكا، زي الهوا ومن المسلسلات التي تألق بها الفنان خالد النبوي بوابة الحلواني الجزء الأول والثاني والثالث، حديث الصباح والمساء، واحة الغروب، والكثير و الكثير من الأعمال التي لقت نجاح كبير، حيث نال الفنان خالد النبوي العديد من الجوائز عن دوره في فيلم المصير ودوره في فيلم المُهاجر، ويتمتع الفنان خالد النبوي بمواقف سياسية حيث برز دوره في أحداث ثوره ٢٥ يناير٢٠١١، وعبر عن ذلك عبر حسابه على تويتر وأوضح أنه سعيد بمشاركته في ثورة ٢٥ يناير٢٠١١، وأهم ما يميز الفنان خالد النبوي حُبه للغة العربية وظهر ذلك عبر مسلسل ممالك النار، كما أنه فنان مثقف من الطراز الأول.

وأحل الفنان خالد النبوي ضيف في برنامج (لايف من الدوبلكس) مع الدُمية فاهيتا، وعبر من خلال البرنامج عن حُبه لممارسة رياضة كرة السلة والسكواش والتنس والسباحة، كما أنه يعشق جلسات التصوير، والأزياء، وظهر الفنان خالد النبوي نجم اعلان أحد شركات خدمات المحمول مع الفنانة شيرين رضا.