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موعد صلاة عيد الأضحى 2019

كتب عمرو المحمديفي آخر تحديث
موعد صلاة عيد الأضحى 2019
موعد صلاة عيد الاضحى 2019

قام المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بتحديد مواقيت صلاة عيد الأضحى 2019 المبارك، حيث سيكون أول أيام عيد الأضحى هو يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجارى اليوم، وينشر لكم فيما يلى موقع “نجوم مصريةموعد صلاة عيد الأضحى بجميع المحافظات المصرية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2019 بجميع المحافظات المصرية

ينشر لكم فيما يلى موقع “نجوم مصريةموعد صلاة عيد الأضحى بجميع المحافظات المصرية، حيث ذكر المعهد بأن أول من سيؤدون صلاة عيد الأضحى هم سكان “طابا”، بينما ستكون آخر المدن تأدية للصلاة هى مدينة “السلوم”.

المحافظةموعد صلاة عيد الأضحى
طابا5:31 صباحا
السلوم6:06صباحا
الإسكندرية5:48 صباحا
سوهاج5:48 صباحا
بورسعيد5:39 صباحا
الغردقة5:39 صباحا
السويس5:40 صباحا
الإسماعيلية5:40 صباحا
العريش5:33 صباحا
نويبع5:33 صباحا
الطور5:38 صباحا
سانت كاترين5:36 صباحا
شرم الشيخ5:36 صباحا
دمنهور5:46 صباحا
طنطا5:45 صباحا
شبين الكوم5:45 صباحا
المنصورة5:43 صباحا
الزقازيق5:43 صباحا
كفر الشيخ5:44 صباحا
بنها5:44 صباحا
الفيوم5:47 صباحا
بنى سويف5:47 صباحا
أسوان5:47 صباحا
المنيا5:50 صباحا
أسيوط5:49 صباحا
أبوسمبل5:45 صباحا
مرسى مطروح5:59 صباحا
الخارجة5:55 صباحا
حلايب5:34 صباحا
شلاتين5:37 صباحا

 

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عن الكاتب

عمرو المحمدي

اسمى عمرو محمد مدون مصرى شغفى هو مجال التقنية والحاسوب ، اعشق التدوين ، ارغب فى مشاركة معرفتى فى الويب العربى

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