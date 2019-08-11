قام المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بتحديد مواقيت صلاة عيد الأضحى 2019 المبارك، حيث سيكون أول أيام عيد الأضحى هو يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجارى اليوم، وينشر لكم فيما يلى موقع “نجوم مصرية” موعد صلاة عيد الأضحى بجميع المحافظات المصرية.
موعد صلاة عيد الأضحى 2019 بجميع المحافظات المصرية
ينشر لكم فيما يلى موقع “نجوم مصرية” موعد صلاة عيد الأضحى بجميع المحافظات المصرية، حيث ذكر المعهد بأن أول من سيؤدون صلاة عيد الأضحى هم سكان “طابا”، بينما ستكون آخر المدن تأدية للصلاة هى مدينة “السلوم”.
|المحافظة
|موعد صلاة عيد الأضحى
|طابا
|5:31 صباحا
|السلوم
|6:06صباحا
|الإسكندرية
|5:48 صباحا
|سوهاج
|5:48 صباحا
|بورسعيد
|5:39 صباحا
|الغردقة
|5:39 صباحا
|السويس
|5:40 صباحا
|الإسماعيلية
|5:40 صباحا
|العريش
|5:33 صباحا
|نويبع
|5:33 صباحا
|الطور
|5:38 صباحا
|سانت كاترين
|5:36 صباحا
|شرم الشيخ
|5:36 صباحا
|دمنهور
|5:46 صباحا
|طنطا
|5:45 صباحا
|شبين الكوم
|5:45 صباحا
|المنصورة
|5:43 صباحا
|الزقازيق
|5:43 صباحا
|كفر الشيخ
|5:44 صباحا
|بنها
|5:44 صباحا
|الفيوم
|5:47 صباحا
|بنى سويف
|5:47 صباحا
|أسوان
|5:47 صباحا
|المنيا
|5:50 صباحا
|أسيوط
|5:49 صباحا
|أبوسمبل
|5:45 صباحا
|مرسى مطروح
|5:59 صباحا
|الخارجة
|5:55 صباحا
|حلايب
|5:34 صباحا
|شلاتين
|5:37 صباحا
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