قام المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بتحديد مواقيت صلاة عيد الأضحى 2019 المبارك، حيث سيكون أول أيام عيد الأضحى هو يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجارى اليوم، وينشر لكم فيما يلى موقع “نجوم مصرية” موعد صلاة عيد الأضحى بجميع المحافظات المصرية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2019 بجميع المحافظات المصرية

ينشر لكم فيما يلى موقع “نجوم مصرية” موعد صلاة عيد الأضحى بجميع المحافظات المصرية، حيث ذكر المعهد بأن أول من سيؤدون صلاة عيد الأضحى هم سكان “طابا”، بينما ستكون آخر المدن تأدية للصلاة هى مدينة “السلوم”.