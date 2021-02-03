موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الأخيرة من وزارة القوى العاملة

أعلنت مصادر تابعة للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في مصر، والتي يقودها رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة، الدفعة الأخيرة التي تقوم بصرفها وزارة القوى العاملة، هذا بعد الانتهاء من عملية تحديث البيانات وتنقية المستفيدين من منحة ال500 جنيه المقدمة كدعم، موضحة أن إجراءات التحديث من المقرر أن تنتهي يوم الخميس المقبل الموافق 11 فبراير 2021.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

وأوضحت المصادر خلال تصريحاتها، أن فعاليات صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة الغير منتظمة من المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 14 فبراير الجاري، على أن تبدأ محافظات مصر ال27 إجراءات صرف منحة ال500 جنيه في نفس الوقت، وستستمر عملية الصرف حتى يوم الخميس الموافق 18 فبراير ولمدة 5 أيام، مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي نبهت عليها وزارة الصحة المصرية للوقاية.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

تتيح وزارة القوى العاملة بمصر، خدمة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة من خلال موقعها الإلكتروني، ويمكن للراغبين الوصول للخدمة باتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول على رابط موقع وزارة القوى العامة الإلكتروني.

قم بالدخول على منحة العمالة الغير منتظمة

قم بإدخال البيانات المطلوبة من الاسم رباعي والرقم القومي للمستفيد

قم بعد الانتهاء بالنقر على استعلام.

تتيح وزارة القوى العاملة كذلك الاستعلام عن منحة ال500 جنيه للعمالة الغير منتظمة عن طريق رسائل الهاتف المحمول، وذلك بإرسال رسالة على الرقم 142 بها الرقم القومي للمستفيد، وسيتم الرد عليها بنتيجة الاستحقاق، مع العلم أن الخدمة مجانية تمامًا، ويمكنكم كذلك الاستفسار عن المنحة من خلال الاتصال على الرقم 142.

تنظيم صرف منحة ال500 جنيه

ذكرت المصادر كذلك بدء وزارة الاتصالات، وهي عضو باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بداية من يوم السبت الموافق 13 فبراير، بإرسال رسائل نصية للمستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة على الهاتف المحمول، بحيث ستقوم الوزارة بتقسيم المستفيدين من المنحة على شرائح، لتنظيم عملية الصرف من ماكينات الصراف الآلي ومنع التزاحم على ماكينات الصرف، حيث خصصت الوزارة ما يزيد عن 14 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة بجميع المحافظات، وتم تزويدها بالمبالغ المطلوبة لصرف المنحة.

وستقوم الوزارة من خلال الرسائل النصية بإبلاغ مستحقي منحة ال500 جنيه، حيث سيتم إرسال موعد ومطان صرف المنحة، علمًا بأن عمليات الصرف تتم من خلال فروع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري وبنك مصر وكذلك مكاتب البريد والمحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول.