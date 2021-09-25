معنى كلمه ريد فلاج التي تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.. هل هي كلمة سيئة أم لا

ريد فلاج كلمة ازدهرت في وقتنا الحالي عبر صفحات التواصل الاجتماعي استخدامها بعض الشباب في بعض المصطلحات الغريبة في حياتهم لكي يشير إلى بعض الصفات السيئة، مما زاد الجدل على معرفة معنى كلمة ريد فلاج وزاد عليها البحث، لذا سوف أعرض لكم اليوم معنى هذه الكلمة وتأثيرها تابعنا.

معنى كلمة ريد فلاج Red flag

هو مصطلح ليس جديد ويعنى انه هو العلامة الحمراء أو الراية الحمراء بذلك لزم الشعور بالقلق من هذه الكلمة لأنها تشير معناها إلي شخص فيه بعض الصفات الوحشة فبذلك بنقول أن الشخص دا ريد فلاج فبذلك لزم تأخذ بالك من هذا الشخص.

رأي مستشار العلاقات الأسرية في مصطلح ريد فلاج Red flag



أوضح الدكتور محمد هانى مستشار العلاقات الأسرية في تداول وانتشار مصطلح ريد فلاج بين الشباب عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أكد أن استخدام الشباب هذه المصطلحات أن الشخص لا يفهم معني المصطلح وتفسيرها الصحيح هو ما يخلق حالة غريبة على بينهم على مواقع التواصل.

معني ريد فلاج Red flag يثير الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي

يتساءل الكثيرين من الأشخاص على ما معني ريد فلاج وما حقيقة ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك أوضح العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن المصطلح الحقيقي لكلمة ريد هو وجود علامة حمراء على شخص وهذه لعلامة تشير على وجود صفة سيئة معينة في شخصية هذا الشخص سواء كان هذا الشخص قريب منك أم لا، ويقوم الأشخاص المحيطين بهذا الشخص يأخذ الحذر منه نظراً أي أنها تكون في الغالب صفة سيئة وسلبية ويحتاج الشخص التعديل من نفسه.