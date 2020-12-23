معرفة ميعاد تجديد باقة اتصالات مكالمات وأكواد الخدمات

شركة اتصالات من أهم شركات المحمول والاتصالات بمصر، حيث توفر الشركة لعملائها عروض مكالمات وإنترنت رائعة، ضمن أنظمة الباقات التي تقوم بطرحها باستمرار للعملاء، لتتناسب مع حاجة العميل وبأسعار مناسبة، لهذا تمتلك الشركة قاعدة كبيرة من العملاء، وسنوفر لكم من خلال التقرير، معرفة ميعاد تجديد باقة اتصالات مكالمات.

معرفة ميعاد تجديد باقة اتصالات مكالمات

يمكن لعملاء شركة اتصالات متابعة استهلاك الباقة باستمرار، ومعرفة موعد تجديدها من خلال الاتصال على الكود: *825 #، أو من خلال الاتصال على *604 #.

يمكن للعملاء الاستعلام عن الرصيد المتبقي بالباقة من خلال الاتصال على *555 #، أو من خلال الاتصال على 555.

تجديد الباقة من الاتصالات، بعد نفاذها تمامًا، بالاتصال على الكود: #807 #.

يمكن للعملاء كذلك طلب الحصول على دقائق إضافية وعدم تجديد الباقة بشكل كلي، من خلال الاتصال على الكود: *626 #، ويمكن في تلك الحالة زيادة أعداد الدقائق بمعدل من 200 إلى 800 دقيقة.

تجديد باقة الانترنت

شركة اتصالات من أشهر الشركات المقدمة لخدمة الانترنت، حيث تتميز الباقات المقدمة من الشركة بانخفاض أسعارها بالمقارنة بالشركات الأخرى، ويمكن للعملاء تجديد باقة الانترت، فور انتهائها قبل الموعد، وذلك من خلال الدخول على تطبيق My Etisalat وتجديد الباقة، أو من خلال الاتصال على الكود *566 #.

ويمكن لعملاء شركة اتصالات كذلك تجديد الباقة الشهرية من خلال الاتصال على الكود *852 #.

أما عن خدمة باقة النصف شهر، والتي وفرتها شركة اتصالات لعملائها، فيمكن تجديدها من خلال الاتصال على الرقم: *900 #، ويمكنكم التحكم في الانترنت بالباقة من خلال الاتصال على *808 #، ويمكنكم التحكم في الدقائق للشبكات من خلال الاتصال على *806 #، أما لرفع عدد الميكسات، فيمكنكم ذلك من خلال الاتصال على *626 #، ويمكن للراغبين مضاعفة عدد الميجابايتس من خلال الاتصال على *660 #.

أكواد اتصالات 2021

توفر شركة اتصالات لعملائها العديد من الخدمات، والتي يمكن الوصول إليها بأكواد بسيطة كالتالي: