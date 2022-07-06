خلال يوم أمس الثلاثاء الموافق الخامس من شهر يوليو، تلقى اللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، اخطاراً من قبل شرطة النجدة محتواه انقلاب سيارة ملاكي عليها لوحات معدنية تحمل رقم أ ع 3448 وذلك بالقرب من مدينة أبو دريس، وعلى الفور قد توجهت الأجهزة الأمنية وكذلك سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، والذي أسفر عن مصرع أستاذة جامعية بجامعة قناة السويس الدكتورة فاطمة ممدوح، المدرس المساعد بقسم العلوم السياسية كلية التجارة بجامعة قناة السويس، وزوجها الأستاذ عمرو عريبة من محافظة الإسماعيلية مدير التحركات بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وجاء الحادث أثناء عودتهما من شهر العسل في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

مصرع أستاذة جامعية بجامعة قناة السويس وزوجها في حادث سير بشرم الشيخ

والجدير بالذكر أن المتوفى الأستاذ عمرو عريبة قد احتفل بزواجه بنهاية شهر يونيو السابق في إحدى القاعات داخل مدينة الإسماعيلية وسط حضور كبير من أقاربه وأصدقائه، وبعد ذلك سافر الشاب وزوجته الدكتورة فاطمة ممدوح المدرس المساعد بقسم العلوم السياسية كلية التجارة بجامعة قناة السويس إلي مدينة شرم الشيخ، لقضاء فترة إجازتهما في الأسبوع الماضي، ولكن تعرضت السيارة للانقلاب خلال عودتهم من الإجازة قرب مدينة أبورديس، وقد قام رئيس جامعة قناة السويس بنعي وفاة الدكتورة فاطمة ممدوح وزوجها على الصفحة الإعلامية لجامعة القناة.

كما نعت أمانة حزب الوفد بالإسماعيلية الأستاذ عمرو عريبة، في بيانًا رسميا لها جاء فيه : تنعي اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسماعيلية برئاسة سمير صبري الزميل الأخ عمرو عريبة أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالإسماعيلية ومنسق عام مؤسسة القادة للعلوم الإدارية بالإسماعيلية وعضو الهيئة العليا، وشقيق الزميل وليد عريبة سكرتير مساعد حي ثالث بحزب الوفد بالإسماعيلية، الذي تعرض لحادث سير أسفر عن وفاته هو وعروسه الدكتورة فاطمة ممدوح المدرس المساعد بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة قناة السويس صباح الثلاثاء.