محافظ الشرقية يواصل اختباراته للمرشحين لشغل منصب وكيل إدارة تعليمية بمديرية التربية والتعليم

ترأس السيد الدكتور ممدوح غراب محافظ محافظة الشرقية اللجنة المتخصصة في مراقبة وإتمام عملية تعيين المتقدمين لشغل وظيفة وكيل إدارة تعليمية بمديرية التربية والتعليم في المحافظة، ويستكمل الدكتور ممدوح غراب اليوم الثلاثاء أعماله في اختبار المتقدمين.

وقال المكتب الرسمي للمتحدث باسم المٌحافظة أن اختيار المتقدمين سيتم وفقاً للكفاءة الوظيفية اللازمة للتعيين، وسيتولى الأكفأ والأنسب للوظيفة ذلك المنصب علماً بأن عدد المتقدمين يبلغ 37 شخصاً، وبحسب ما قال السيد ممدوح غراب فإن من أسباب تعيين السادة المتقدمين لشغل تلك الوظيفة التعرف على الإمكانيات البشرية والتعرف على مدى القدرة على تقديم الأفضل للمنظومة التعليمية بالمحافظة وكذلك ضبط الآداء واختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال والتعرف على مدى القدرة على حل المشاكل وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة، ويجب على السادة المتقدمين تقديم عرض للإنجازات التي حققوها بالإضافة للمؤهلات ومعرفة مدى الإلمام بالأساسيات العامة للحاسب الآلي، ويجب على السادة المتقدمين أيضاً تقديم تقارير حول تقييم الآداء وكذلك عرض المقترحات التطويرية للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.

وحضر اللقاء كل من المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإضافة للأستاذ الدكتور محمد عبد الله الفقي والأستاذ علي أحمد مدير مديرية التنظيم والإدارة بالإضافة للأستاذ عبد العزيز مرشد رئيس مجلس الأمناء بوزارة التربية والتعليم.

وفي توضيحه حول اختبار المتقدمين لشغل الوظيفة أكد السيد الدكتور ممدوح غراب أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً للتعليم باعتباره قاطرة التنمية والبذرة الأساسية للنهوض بالبلاد، وأكد غراب على أن المحافظة ستسعى جاهدة لإعداد البرامج التدريبية اللازمة لصقل مهارات القائمين على العملية التعليمية والشرفين عليها، وتسعى المحافظة أيضاً على اختيار أفضل العناصر الإدارية بمختلف المواقع التعليمية للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع بالشكل الأمثل على أن يضمن ذلك انتظام سير العمل وتقديم أجيال قادرة على بناء المجتمع بشكل أفضل.