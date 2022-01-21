محافظ الشرقية يعلن بداية صيانة ورفع كفاءة الكوبري الأخضر للمشاة في مدينة الزقازيق

شهدت الساعات الاخيرة اعلان محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب رسميا البدء في التنفيذ الخاص بأعمال الصيانة ورفع الكفاءة الخاصة بالكوبري الاخضر في الزقازيق بالمحافظة، وهو الكوبري المشاة الموجود في شارع الجيش بنطاق الحي الأول في مدينة الزقازيق بالشرقية، والذي يعد واحد من أهم الكباري الشهيرة التي تختم المحافظة بتطويرها وصيانتها، وذلك في اطار التيسير على المواطنين وسهولة التنقل بين شارع الجيش وبين شارع النقراشي، وقد تم الإفصاح أنه قد تم تخصيص ميزانية كبيرة لكي يتم بداية صيانة الكوبري والعمل على رفع كفاءته بشكل يعود بالنفع على المواطنين في المحافظة.

محافظ الشرقية يعلن بداية صيانة ورفع كفاءة الكوبري الأخضر في الزقازيق

وقد اكد محافظ الشرقية عن التفاصيل الخاصة بمشروع تطوير وصيانة الكوبري الأخضر بالزقايق، حيث اكد ان المحافظة قد خصصت مبلغ 180 الف جنيه والذي يتم تنفيذه بمعرفة رئاسة الحي الأول في الزقازيق، ومن خلال التصريحات الأخيرة التي اطلقها محافظ الشرقية فقد أكد ان المحافظة تسعى بشكل كبير الى الاهتمام بتطوير البنية التحتية والعمل على رفع الكفاءة الخاصة بالكباري والمباني الأساسية في المحافظة والعمل على صيانة الكباري، ذلك في اطار الخطة التي تم وضعها مسبقا بشأن تجميل المحافظة وتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

تفاصيل تطوير الكوبري الأخضر بالزقازيق

وقد أوضح رئيس حي اول بالزقازيق في الشرقية شعبان ابو الفتوح خلال الساعات الأخيرة أنه قد بدأ بالفعل تنفيذ الاعمال الخاصة بتطوير وصيانة الكبريت الأخضر في الزقازيق والعمل على رفع الكفاءة لتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين، وذلك لكي يتم تهيئة البوكسر للعبور من جانب المواطنين بشكل طبيعي وآمن، حيث أكد ان عملية الصيانة تشمل تحديث وتطوير الأرضية والسلالم بالإضافة الى الدهان والانارة الخاصة بالكوبري الأخضر بالزقازيق.