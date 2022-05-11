محافظ الشرقية يطلع على آخر مستجدات أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع مدينة الزقازيق

تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس احمد فوزي مدير مديرية الطرق معدلات ونسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية بالشوارع الرئيسية بمنطقتي القومية وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق، وذلك ضمن إطار الإسراع في الانتهاء من تنفيذ الأعمال الجارية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها جميع مدن ومراكز المحافظة.

أكد الدكتور ممدوح غراب على أهمية الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع منطقتي القومية وفلل الجامعة عبر تكثيف ورديات العمل على أن يتم العمل طوال فترة اليوم، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الشركة المنفذة للأعمال وذلك حتى يتم الانتهاء من الأعمال الجارية في الزمن الذي تم تحديده وفقاً للخطة الزمنية التي تم وضعها.

هذا وقد أكد المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أنه تم الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة 200 متر من إجمالي 650 متر بشارع عمر بن الخطاب بمنطقة فلل الجامعة، موضحاً أنه في البداية تم إزالة الجزيرة الوسطى وتم نقل كبائن التليفونات وأكشاك الكهرباء وصب البلدورات على جانبي الطريق.

أوضح المهندس أحمد فوزي أنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع طلبة عويضة بطول 1700 متر، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال رصف وتطوير امتداد شارع القومية أمام مستشفى المعلمين ومدرسة القومية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه تم إزالة بعض الإشغالات من الشارع وتم توسعته بعرض 2 متر وبطول 200 متر على خلفية تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالشارع والارتقاء بالوجه الجمالي والحضاري للمنطقة.