محافظ الشرقية يشهد مراسم توقيع ماكينات صراف آلي في 34 مركز شباب

عزت محمد

حضر محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب مراسم، توقيع عقود تركيب ماكينات صراف آلي تابعة للبنك الأهلي المصري في 34 مركز شباب بمختلف المحافظات، وذلك بنادي الشرقية الرياضي، وأشاد محافظ الشرقية بالفكر الرائع لوزارة الشباب والرياضة وتعاونها مع البنك الأهلي من أجل توفير ماكينات صراف آلي في العديد من مراكز وقرى الشباب من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة وخدمة المواطنين، وأصحاب المعاشات.

محافظ الشرقية يشهد مراسم توقيع ماكينات صراف آلي في 34 مركز شباب

أهداف تركيب ماكينات صراف آلي في الشرقية

وتهدف تركيب صرف آلي في الشرقية، إلى تسهيل الخدمات لأصحاب المعاشات والمرتبات، إضافة إلى تقليل الزحام والتكدس على الماكينات وتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية.

محافظ الشرقية يشهد مراسم توقيع ماكينات صراف آلي في 34 مركز شباب 1 20/1/2022 - 11:10 ص
محافظ الشرقية يشهد مراسم توقيع ماكينات صراف آلي في 34 مركز شباب
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محافظ الشرقية يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

وعلى جانب آخر تابع محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من أجل الانتهاء من سرعة الطلبات المقدمة من المواطنين، وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون للدخول تحت مظلة الدولة.

ودعا محافظ الشرقية ممدوح غراب، إلى ضرورة الانتهاء من هذا الملف، بكل جدية وحزم، طبقًا للإجراءات والجداول الزمنية مع تحقيق المستهدفات بدقة، مع رفع المساحات والإحداثيات والعمل على مراجعتها بكل دقة، بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

دعوة هامة من محافظ الشرقية لتقنين أراضي الدولة

وتم تحرير 8700 عقد بمراكز المحافظة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين١٧٣١٥ طلبًا، وأوضح محافظ الشرقية إلى أنه يتم عقد لجان مشكلة من أجل متابعة الموقع التنفيذي من أجل تقنين الأراضي  مع الاستمرار في إزالة التعديات على أراضي الدولة وعمل تقرير بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلات.

ووجه محافظ الشرقية بالإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وعمل على تحصيل مستحقات الدولة مع ضرورة إبلاغ وزارة التنمية المحلية ببيان يومي.

عزت محمد

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