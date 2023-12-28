محافظ الشرقية يستقبل عدد من نواب البرلمان بمكتبه اليوم لمناقشة المشاكل التي تواجههم ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية

اجتمع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بعدد من نواب البرلمان بمكتبه العام بديوان عام المحافظة اليوم الخميس الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن إطار تنفيذ اللقاءات الأسبوعية والتي تهدف للاستمتاع إلى نواب البرلمان واستعراض المشاكل التي تواجه المواطنين في دوائرهم المختلفة، بالإضافة إلى الوقوف على نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المقامة ضمن نطاق دوائرهم بأنحاء محافظة الشرقية.

خلال اللقاءات التي تم عقدها استمع الدكتور ممدوح غراب لطلبات نواب البرلمان والتي تهدف إلى خدمة المواطنين في دوائرهم بنطاق المحافظة، وبناء على ذلك وجه المحافظ بضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية من أجل حل المشاكل التي تواجه نواب البرلمان والحرص على تلبية تلبية احتياجات المواطنين على خلفية تقديم أفضل الخدمات لهم، كما أكد المحافظ أن لقاءاته الدورية مع نواب البرلمان تأتي على خلفية مناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنين بنطاق المحافظة، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بشكل فوري، مؤكداً على أهمية هذه اللقاءات مع نواب البرلمان التي بدورها تساهم في الوصول لكافة التحديات ومناقشة كافة المشاكل التي تواجه المواطنين وبالتالي يتم وضع الحلول المناسبة بحيث يتم حل جميع المشاكل وتحقيق الصالح العام في الوقت ذاته.

هذا وقد أشاد نواب البرلمان بالمجهودات التي يقوم بها محافظ الشرقية وقدموا الشكر للدكتور ممدوح غراب لاستقباله لهم والاستماع لكافة المشاكل التي تواجههم ضمن نطاق دوائرهم المختلفة على نطاق المحافظة، بالإضافة إلى الوقوف على نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تقع ضمن نطاق دوائرهم، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.