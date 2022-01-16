محافظ الشرقية يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد 2022 في قرية كفر الحمام بالزقازيق

شهدت الساعات الأخيرة اجراء زيارة تفقدية من جانب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب لمشروع التطوير العمراني الخاص بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وهو المشروع الذي يجرى تنفيذه في هذا التوقيت في كفر الحمام في الدقايق بمحافظة الشرقية، وذلك بهدف اجراء مشروع الإسكان المتوسط، وهي الجولة التفقدية التي جاءت برفقة اللواء اركان حرب عماد السعيد الفولي الذي يشغل منصب مدير ادارة المهندسين العسكريين الإسكان بالجامعات، وهي الزيارة التي جاءت بحضور مجموعة من اهم الشخصيات القائمة على تنفيذ هذا المشروع، ونستعرض ابرز ما جاء في الزيارة التفقدية لمشروع الاسكان الاجتماعي بكفر الحمام في الزقازيق اليوم في الشرقية.

محافظ الشرقية يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بكفر الحمام بالزقازيق

ومن خلال الزيارة التي أجريت اليوم في مشروع الإسكان الاجتماعي في كفر الحمام بالزقازيق فقد قام المهندس المسئول عن تنفيذ المشروع بتقديم شرح تفصيلي عن المشروع، حيث تم التصريح بان هذا المشروع الكبير مقام على مساحة كبيرة تصل الى 83 فدان، حيث يتضمن هذا المشروع بعض الخطط الهامة من بينها اقامة 75 عمارة سكنية بنظام الإسكان الاجتماعي، بالإضافة الى مجمع خدمات، حيث تصل المسافة بين العمارات وبعضها البعض ما بين 8 الى 14 متر تقريبا، على ان تضم الامارات مصاعد كهربائية والتي تصل الى حوالي 150 مصعد، على ان تتضمن كل عمارة مصعدين كهربائيين.

محافظ الشرقية يوجه الشكر للقائمين على مشروع الإسكان الاجتماعي بالزقازيق

وقد قام محافظ الشرقة الدكتور ممدوح غراب توجيه الشكر لكافة القائمين على المشروع المميز الخاص بالإسكان الاجتماعي في كفر الحمام في الزقازيق، كما اشاد بالمبادرة الهامة التي اطلقتها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بشأن اجراء التطوير العمراني في جميع المحافظات المدن الكبرى أيضا بشكل عام في جميع انحاء مصر.