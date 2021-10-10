محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير الجارية بمشروع نادي العائلات بالزقازيق ويوجه الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من تلك الأعمال في الوقت المحدد

بواسطة مهند شرف

أجرى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة تفقدية اليوم الأحد الموافق 10 من شهر أكتوبر الجاري، لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمشروع نادي العائلات تحت عنوان “Family Land”، التابع لمركز التنمية الثقافية والتكنولوجية بمدينة الزقازيق والمُقام على مساحة 1200 متر ومكون من طابقين، حيث يضم المشروع قاعة للمؤتمرات والاجتماعات ومنطقة لألعاب الأطفال ومطعم وكافيه مزود بخدمات دورات مياه ومصلى بتكلفة 2 مليون و 500 ألف جنيه، حيث تم تنفيذ المشروع بمعرفة إحدى الشركات المطورة.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير الجارية بمشروع نادي العائلات بالزقازيق ويوجه الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من تلك الأعمال في الوقت المحدد 3 10/10/2021 - 9:06 م
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وشدد الدكتور ممدوح غراب على الشركة المطورة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع والالتزام بالجدول الزمني المحدد لدخوله الخدمة الفعلية، وذلك وفقاً للتعاقد المُبرم مع المحافظة ولتحقيق الاستفادة منه كونه يُعد منفساً جديداً لأبناء مدينة الزقازيق، كما تفقد محافظ الشرقية أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى التنمية الثقافية والتكنولوجية بمدينة الزقازيق، وإنشاء قاعات جديدة لمراكز علوم الحاسب الآلي بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من المتدربين، للاستفادة من الأنشطة التي يقدمها المركز، موجهاً الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل، واستخدام التصميمات الهندسية الحديثة لتتماشى مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها محافظة الشرقية خلال الفترة الحالية.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير الجارية بمشروع نادي العائلات بالزقازيق ويوجه الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من تلك الأعمال في الوقت المحدد 1 10/10/2021 - 9:06 م

كما أوضح الدكتور ممدوح غراب أن مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية يقدم أنشطة متنوعة كتعلم اللغة الإنجليزية وتقديم الدورات الخاصة بالتنمية البشرية والـ icdl والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على خلفية المساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير الجارية بمشروع نادي العائلات بالزقازيق ويوجه الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من تلك الأعمال في الوقت المحدد 2 10/10/2021 - 9:06 م

وكان برفقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كل من الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية، والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق، والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات بالديوان العام.



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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع

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