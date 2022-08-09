ما هي خطوات التقديم في الجامعات الأهلية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022-2023

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة انهارت آمال بعض الطلبة في الالتحاق ببعض الكليات التي تناسب رغباتهم، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب القبول في الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، ومن خلال هذا التقرير سوف تتعرف على أبرز المعلومات حول طريقة التقديم في الجامعات الأهلية تابعونا.

شروط تقديم الجامعات الأهلية

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم ومن أبرزها فيما يلي:

يحق للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من مدارس النيل والمتفوقين والتعليم الأزهري.

كما يحق التقديم للطلبة الحاصلين على شهادات أجنبية ممنوحة من خارج أو داخل مصر ،وذلك وفقاً للقواعد المعادلة المعمول بها.

كما متاح التقديم للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية الفنية في بعض البرامج التابعة للقواعد الوزارة.

طريقة التقديم في الجامعات الأهلية

يوجد عدة خطوات مرتبة للتقديم في الجامعات الأهلية وتتلخص الخطوات في النقاط التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للجامعات الأهلية

ثم قم بالضغط على زر إنشاء حساب.

ثم قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

ثم قم بكتابة كلمة المرور وتأكيدها.

بعد ذلك يجب إدخال البيانات المطلوبة وتشمل الاسم وتاريخ الميلاد والرقم القومي ورقم الهاتف واضغط على زر حفظ.

تظهر أمامك نافذة خاصة بالرغبات.

يحدد الطالب اسم الجامعة يليه التخصص الذي يرغب دراسته.

بعد ذلك قم بالضغط على زر إضافة ثم حفظ.

تنسيق الجامعات الأهلية

تتسم الجامعات الأهلية بانخفاض الحد الأدنى للقبول، وتتمثل نسب القبول في الكليات فيما يلي: