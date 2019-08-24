لأول مره في مصر افتتاح فندق للكلاب في الغردقة …. والمسئولين “غير مرخص ولا يخضع لنا”

افتتح منذ أيام قليلة ماضية بمدينة الغردقة فندق للكلاب، وبالتحديد في منطقة مبارك 7 بمنطقة المزارع في الطريق الدائري، وهو يعد الأول من نوعه في مصر بصفة عامة وفي الغردقة بصفة خاصة، حيث أن مصر لم تشهد ذلك من قبل .

وتقوم فكرة أنشاء فندق للكلاب على إتاحة أماكن سياحية ترفهية للكلاب ويكون مكان للتجمعات السياحية للكلاب، حيث من الممكن ان يستحم الكلب في حمامات السباحة المخصصة له وكذلك يوجد دورات مياه لهم.

أما عن قانونية إنشاء فندق للكلب فقد اجمع جميع المسئولين بمدينة الغردقة على أن إنشاء فندق للكلاب مخالف للقانون وان الفندق غير مصرح له بذلك وغير مرخص، وسوف يتم اتخاذ جميع الأجرات القانونية ضد أصحاب هذا المكان الذي عرف إعلاميا بفندق الكلاب.

وقد اكد المسئولين بمديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر أن المكان الذي عرف إعلاميا باسم فندق الكلاب، هو ليس مرخصا ولم يحصل على أي تصريح من وزارة السياحة أو مديرية الطب البيطري، وهو ليس فندقا سياحيا بل انه كومباوند خاص، ويتم العمل داخله بشكل غير قانوني ومخالف لجميع القوانين.

واكد مدير الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر أن الجهات المنوط بها منح التراخيص لمثل هذه الأماكن والخاصة بالحيوانات الأليفة هي مديرية الطب البيطري والمحافظة الواقع في نطاقها المكان وكذلك وزارة السياحة.

وذكر مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر في تصريحات صحفية له انه تم إعداد مذكرة لمحافظ البحر الأحمر من اجل سرعة أغلاق هذا المكان واتخاذ الأجرات القانونية ضد أصحابه

وعلى الجانب الآخر فقد اشتكى سكان المنطقة من هذا المكان وذلك لما يسببه لهم من إزعاج وخطورته على صحة الإنسان، وتقدموا بالعديد من الشكاوى من اجل اغلاق هذا المكان.