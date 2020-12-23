كيفية معرفة رقم حساب الكهرباء برقم العداد؟ (الرابط والخطوات بالتفصيل)

في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير العديد من الخدمات أمام المواطنين إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد لهم، وللمساهمة في تقليل التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، فقد أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت خدمات الاستعلام عن الفواتير الشهرية لحساب الكهرباء، ليتمكن المواطن من التحكم في استهلاك الكهرباء حتى لا يتم رفع الدعم عنه في ظل الزيادات الأخيرة للكهرباء، وسنعرض في هذا المقال كيفية معرفة رقم حساب الكهرباء برقم العداد والخطوات بالتفصيل.

الرابط الرسمي لمعرفة رقم حساب الكهرباء برقم العداد

وحرصًا منا في موقع “نجوم مصرية” على مساعدة قرائنا في التعرف على المعلومات التي يحتاجون إليها بطريقة ميسرة سنعرض خلال السطور التالية الرابط الرسمي لموقع وزارة الكهرباء والطاقة الذي يمكن من خلاله معرفة رقم حساب الكهرباء برقم العداد وكمية الكهرباء التي يتم استهلاكها.

خطوات معرفة رقم حساب الكهرباء برقم العداد

وبالنسبة لكيفية معرفة رقم حساب الكهرباء برقم العداد فستكون من خلال إجراء عدد من الخطوات البسيطة، حيث يمكن للأفراد بكافة المحافظات المصرية التعرف على قيمة الفاتورة عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة على الإنترنت،وجاءت الخطوات على النحو التالي:

في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة.

بعد ذلك تختار “الخدمات”، ثم تختار خدمة “الاستعلام عن فاتورة الكهرباء” من القائمة.

ثم تختار المنطقة التابع لها وتضغط عليها لتنقل إلى الصفحة الخاصة بالاستعلام.

وبعدها تقوم بتحديد المحافظة التابع لها.

تقوم بملئ كافة البيانات المطلوبة ورقم الاشتراك وهو متوفر على أي إيصال لديك.

وفي النهاية تضغط على كلمة “استعلام” لتظهر لك الفاتورة وقيمة وكمية الاستهلاك الشهري.

طريقة الدفع الإلكتروني لحساب الكهرباء

أما عن طريقة الدفع الإلكتروني لحساب الكهرباء فقد أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إمكانية دفع الفواتير الخاص بالكهرباء عن طريق شركة التحصيل الالكترونية ” فوري”، حيث إدخال رقم الفاتورة في الماكينة الخاصة بخدمة فوري ورقم الهاتف.