قرارت مهمة من جامعة الفيوم بشأن درجات الطلاب قبل تعليق الدراسة

حققت جامعة الفيوم نجاحات كبيرة في مجال البحث العلمي خلال الفترة الأخيرة، إذ تعتبر جامعة الفيوم من أعرق وأقوي الجامعات المصرية، والتي لها إسهامات كبيرة في المجال ويتابع طلاب جامعة الفيوم عن كثب كل مايتعلق بقرارات الجامعة حرصًا على مصلحتهم وعلى مستقبلهم العلمي، خاصة في ظل الأزمة التي تواجه البلاد، وقرارات تعليق الدراسة خشية على إصابة الطلاب بفيروس” كورونا”.

جامعة الفيوم تؤكد احتساب درجات الطلاب قبل تعليق الدراسة

وفي محاولة من جامعة الفيوم لطمأنية الطلاب أوضح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن جميع درجات الطلاب التي حصوا عليها في الامتحانات قبل قرار الدولة المصرية بتعلق الدراسة في الجامعات سيتم احتسابها والإقرار بصحتها لعدم إهدار حقوق الطلاب.

رئيس جامعة الفيوم يتحدث عن إصابات الـ”كورونا”

رئيس جامعة الفيوم، أكد أن أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الفيوم لم يسلموا من الإصابة بفيروس”كورونا” لافتًا أحمد جابر شديد إلى أن جامعة الفيوم كان تتعامل بكل سرعة على الحالات التي تظهر عليها الأعراض مؤكدًا أن أعداد الإصابات في جامعة الفيوم لم تكن أعداد كبيرة..

جامعة الفيوم تحصل على أعلى ميزانية في تاريخها

وعلى جانب آخر قال رئيس جامعة الفيوم الدكتور أحمد جابر شديد إن جامعة الفيوم نجحت في الحصول على أعلى ميزانية في تاريخها العام الجاري، ما يعكس توجه الدولة واهتمامتها بالكادر العلمي والبحث العلمي، ومنح جامعة الفيوم دورًا جديدًا لإسهامات في جميع المجالات البحثية والعلمية لتكون منارة وسط الجامعات.

جامعة الفيوم تُدشن مركز أبحاث لمكافحة الأوبئة

وقررت جامعة الفيوم تدشين مركز أبحاث لمكافحة الأوبئة ليكون منارة في مجال البحث العلمي ضمن جهود الدولة للتوصل إلى لقاح لمواجهة فيروس” كورونا”، وأكد رئيس جامعة الفيوم أن القرار كان فكرة قديمة إلًا أن ظهور الجائحة عجل بإنشائه داخل جامعة الفيوم.

ولفت رئيس جامعة الفيوم إلى أن القرار قوبل بترحاب شديد من قبل المجلس الأعلى للجامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتباره التجربة الأولى على مستوى الجامعات المصرية، وأنه مخصص لمكافحة الأمراض والعمل على موجهة الأوبئة عن طريق الدراسة المتخصصة والعمل على حلها.

وأكد رئيس جامعة الفيوم أن المركز سيلعب دورًا بارزًا لتوعية المواطنين في الفيوم والمحافظات الأخرى بخطر فيروس” كورونا” وطرق مواجهته والعمل على الحد منه بين المواطنين، لافتًا رئيس جامعة الفيوم أن المركز سيعقد مؤتمرًا عالميًا بحضور نخبة من المتخصصين وستيم تقديم مجموعة من الأبحاث ذات الصلة بعمل المركز ليطون لها دورًا بارزًا في مكافحة تفشي الأمراض والأوبئة في الوقت.