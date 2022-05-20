قبل الامتحانات.. رسالة طمأنينة من محافظ الشرقية إلى طلاب الشهادة الإعدادية

أرسل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية رسالة طمأنينة لجميع الطلاب وأولياء الأمور على انتهاء المديرية من استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني وذلك لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022، والتي من المقرر أن تبدأ غدًا السبت الموافق 21 مايو في مادة اللغة العربية والخط والإملاء على ان تستمر امتحانات الفصل الدراسي الثاني وذلك لطلاب الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 26 من مايو خلال امتحانات مادة الدراسات الإجتماعية.

رسالة هامة من محافظ الشرقية إلى الطلاب

ودعا الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية الطلاب إلى ضرورة التعب والاجتهاد في المذاكرة، متمنيًا لهم التفوق والنجاح في ظل تطبيق المنظومة الجديدة للتعليم، ولفت محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إلى أنه جرى التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحى ورؤساء المراكز والمدن من أجل التعاون على توفير الجو المناسب للطلاب خلال أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

تنبيه هام من محافظ الشرقية خلال الامتحانات

وشدد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان من أجل تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حال حدوث طارئ صحي مع العمل على الاهتمام بالنظافة ورفع القمامة، بمحيط المدارس في نطاق محافظة الشرقية مع التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الجميع.

إجمالي الطلاب الذين يدخلون امتحانات الشهادة الإعدادية

من جانبه كشف محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي الطلاب الذين يدخلون امتحانات الشهادة الإعدادية وصل عددهم نحو 136 ألف و982 طالب وطالبة في الشرقية، مؤكدًا أم جميع الامتحانات جاهزة من أجل استقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحان.