فيديو – حدفوه بالطوب .. تفاصيل إصابة قائد قطار ودخوله العناية المركزة

بواسطة محمد عبد المحسن

أعلن خالد الليثي قائد قطار أسوان، تفاصيل تعرض سائق القطار إلى الرشق بالحجارة من قبل مجهولين.

فيديو - حدفوه بالطوب .. تفاصيل إصابة قائد قطار ودخوله العناية المركزة 1 4/10/2021 - 3:43 ص

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي” الفضائية، قائلا: “السائق الآن في المستشفى ويتلقى الرعاية الطبية، حيث أصيب في كتفه نتيجة ذلك الهجوم”.

شاهد الفيديو من هنا

أضاف: “مش فاهم ليه بنضرب القطارات بالطوب.. وهذا الحادث لا يحدث في الصعيد ولا أعلم سبب ذلك الهجوم”، مستطردا: “منذ أيام توفي أحد العاملين في هيئة السكك الحديدية بسبب إصابته في حادث تراشق مشابه لذلك الحادث..إحنا ليه بنعمل كدا الناس بتموت”.

وتابع: “أناشد المواطنين بضرورة الحفاظ على القطارت والسكك الحديدة، مسترسلا: السائق رفض التوقف بعد إصابته، ماقام به السائق عمل بطولي يحترم”.



Avatar of محمد عبد المحسن
محمد عبد المحسن

محمد عبد المحسن عبد العزيز .. محرر صحفى بأحد المواقع الإخبارية ومدقق لغة عربية.. أعشق الكتابة فى كل الموضوعات الهادفة النافعة للناس.

اترك تعليقاً