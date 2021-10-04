فيديو – حدفوه بالطوب .. تفاصيل إصابة قائد قطار ودخوله العناية المركزة

أعلن خالد الليثي قائد قطار أسوان، تفاصيل تعرض سائق القطار إلى الرشق بالحجارة من قبل مجهولين.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي” الفضائية، قائلا: “السائق الآن في المستشفى ويتلقى الرعاية الطبية، حيث أصيب في كتفه نتيجة ذلك الهجوم”.

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أضاف: “مش فاهم ليه بنضرب القطارات بالطوب.. وهذا الحادث لا يحدث في الصعيد ولا أعلم سبب ذلك الهجوم”، مستطردا: “منذ أيام توفي أحد العاملين في هيئة السكك الحديدية بسبب إصابته في حادث تراشق مشابه لذلك الحادث..إحنا ليه بنعمل كدا الناس بتموت”.

وتابع: “أناشد المواطنين بضرورة الحفاظ على القطارت والسكك الحديدة، مسترسلا: السائق رفض التوقف بعد إصابته، ماقام به السائق عمل بطولي يحترم”.