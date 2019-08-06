فاطمة سعيد.. أول مغنية أوبرا مصرية تشدو بقاعة “ألبرت هول الملكية” بلندن

تستعد مطربة السوبرانو المصرية فاطمة سعيد، للغناء في قاعة “ألبرت هول الملكية” في العاصمة البريطانية لندن، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس، وذلك من خلال حفلات “البروم” الموسم 26، حيث تشدو على موسيقى قداس موتسارت الجنائزي، بمصاحبة أوركسترا هيئة الإذاعة البريطانية وكورال مقاطعة ويلز، بقيادة ناتالي شتوتسمان.

أول مغنية أوبرا مصرية تشدو بقاعة “ألبرت هول الملكية” بلندن:

وتعتبر مغنية الأوبرا المصرية فاطمة سعيد هي أول مغنية مصرية، تغني في قاعة “ألبرت هول الملكية” العريقة في العاصمة البريطانية لندن، حيث تعتبر هذه القاعة هي واحدة من أهم قاعات الغناء في أوروبا، حيث تتسع هذه القاعة لنحو 5600 شخص، والذي قام بتسميت هذه القاعة بهذا الإسم هو الملكة فكتوريا، وسمتها الملكة فكتوريا بقاعة ألبرت ذكرى لزوجها الراحل الأمير البرت.

نبذة بسيطة عن فاطمة سعيد مغنية الأوبرا المصرية:

فاطمة سعيد هي مغنية سوبرانو مصرية بدأت الغناء منذ صغرها، وتعلمت علي يد المغنية المصرية الشهيرة نيفين علوبة، ثم أكملت دراستها في ألمانيا، حيث إلتحقت بمدرسة هانس آيسلر بمدينة برلين بألمانيا، وحصلت علي ثلاث جوائز من مدينة دبلن بإيرلندا عام 2016، وهي: جائزة الجمهور، وجائزة أفضل، وجائزة لجنة التحكيم، وفازت فى العديد من مسابقات الأوبرا الدولية، كما مثلت فاطمة سعيد مصر فى يوم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف، وحصلت على جائزة فخرية من المجلس القومى للمرأة فى مصر، ومنحها الرئيس عبد الفتاح السيسي درع الإبداع والتمييز في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب، بعد فوزها بلقب أفضل سوبرانو في العالم وكذلك لرفع إسم مصر في العديد من المناسبات الدولية.