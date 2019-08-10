غرامة بيئية 10 آلاف جنيه لذبح الأضاحى فى الشوارع فى محافظة القاهرة

قرر محافظ القاهرة تطبيق غرامة تصل من 1000 إلى 10 آلاف جنيه لذبح الأضاحى فى الشوارع خلال أيام العيد، وهناك 38 غرفة عمليات تتابع تلقى شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وفى تصريحات لنائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكد “محمد شرف” بأن هذا الإجراء يتم كل عام، وليس أمراً جديداً أو مستحدثاً، مشيراً بأن المحاضر والغرامات البيئية على ذبح الأضاحى طالبت ببه الشعبة التجارية فى فترات سابقة وأن يكون أكثر مرونة باعتبارها شريعة من الشعائر الدينية الإسلامية.

مضيفاً بأن كل عام يحدث انتهاكات لهذا القرار، وعدم التزام من الغالبية، بينما هناك بعض الملتزمين، وبأنه من الأفضل توفير أماكن مخصصة لذبح أضاحى العيد فى كل منطقة من مناطق الجمهورية بالإضافة إلى المجازر الرسمية، بحيث تكون منطقة الذبح معروفة للمواطنين فى كل منطقة أو محافظة.

وأوضح بأن ذبح الأضاحى فى المجازر يضيف للمواطنين تكلفة إضافية خاصة فى عمليات النقل والمواصلات.

من جانبه أكد المتحدث باسم محافظة القاهرة اللواء “إبراهيم عوض” بأن محافظ القاهرة كلّف رئيس هيئة النظافةة بتحرير محاضر تلوق بيئى لمن يخالف قرار عدم ذبح الأضاحى فى الشوارع، والتى تصل عقوبتها إلى 10 آلاف جنيه مصرى.