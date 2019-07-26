عودة ريهام سعيد مرة أخري إلى الشاشة الأحد المقبل

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن عودتها إلى شاشة الحياة مرة أخري من خلال برنامج صبايا يوم الأحد المقبل، وذلك بعد غياب دام أكثر من شهر وذلك لمرضها خلال الفترة الماضية.

وكتبت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها عليى إنستجرام “مش مصدقة إني راجعة شغلي، صحيح من غير ودان ونص مناخير، بس ألف حمد و شكر.. صبايا الأحد القادم على قناة الحياة.. وحشتوني”.

مرض ريهام سعيد بميكروب خطير

وكانت الإعلامية ريهام سعيد أعلنت في يونيو الماضي، إصابتها بميكروب في وجهها، ليؤكد الأطباء أن الخطر ما زال قائماً، ويحاولون القضاء عليه.

وقد صرحت ريهام سعيد الأربعاء الماضي قائلة: “الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية.. و بيقول لي ده حصل معجزة.. المعجزة دي حصلت بدعاءكم.. بجد شكراً.. للتوضيح الدكتور سمح لي بالحركه لأن إبتدا يظهر أعراض إكتئاب شديد و محطوطة تحت الملاحظة ٣ شهور”.

ريهام سعيد مذيعة ومقدمة برامج وممثلة مصرية

ريهام سعيد هي مذيعة ومقدمة برامج وممثلة مصرية، ولدت في (31 مايو 1975)، شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية وتقدم حالياً برنامج صبايا علي قناة الحياة.

حيث بدأت حياتها المهنية مذيعة ورغم الإنتقادات الكثيرة والعديدة التي لاقتها وتعرضت لها ريهام سعيد لجرأتها إلا انها لم تتوقف وإستمرت في تقديم المواضيع الشائكة والساخنة، وكان لحضورها أثر في دخولها عالم الدراما التلفزيونية عام 2005 بمسلسل المرسى والبحار ثم مسلسل مسك الليل عام 2008 وشاركت الممثل أحمد بدير بطولة مسرحية (مرسي عاوز كرسي) وقامت بتأدية دور الفتاة الصعيدية بمسلسل شارع عبدالعزيز مع الممثل عمرو سعد وشاركت في مسلسل الشك مع الممثلة مي عز الدين. ولها مسلسل “قلوب” مع الممثلة علا غانم ومسلسل ابن حلال في رمضان 2014.

عودة ريهام سعيد إلي شاشة الحياة مرة أخري من خلال برنامج صبايا يوم الأحد المقبل.