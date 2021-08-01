عاجل| كورونا يضع الفنان أحمد فتحي على فراش المرض

عقب إصابة الفنان الشهير أحمد فتحي بفيروس كورونا قرر عدد من الأطباء منحه بعض الراحة من أجل التعافي من كوفيدا 19.

وكان الفنان أحمد فتحي قد قرر عزل نفسه في منزله عقب تأكده من الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يخضع الفنان أحمد فتحي لبروتوكول العلاج من فيروس كورونا على أمل التعافي سريعا من أجل العودة إلى سلسلة أعماله الفنية.

ومن المنتظر أن يشارك أحمد فتحي في الجزء الثالث من مسلسل اللعبة مع هشام ماجد وشيكو كما يعرض له فيلم ديدو في السينما.

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ويملك الفنان أحمد فتحي سلسلة من الأعمال الكبيرة التي يغلب عليها الطابع الكوميدي بالإضافة إلى عدد من المسلسلات.