عاجل| تعرض الفنان كريم فهمي لأزمة صحية ونقله إلى المستشفى

بواسطة أسامة مقلد

تعرض الفنان كريم فهمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات للعلاج وإجراء الفحوصات اللازمة.

كريم فهمي

ولم تعلن أسرة فهمي أي تفاصيل رسمية تكشف طبيعة الوعكة التي تعرض لها حتى الآن.

ونشرت الفنانة ندى أكرم، مصممة الأزياء المعروفة عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي بموقع “انستجرام” صورة للفنانة كريم فهمي، وهو يرقد على سرير المستشفى، وعلقت عليها قائلة: “إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة”.

كريم فهمي في المستشفى
كريم فهمي في المستشفى

كان الفنان كريم فهمي، قد أعلن عن بدء التحضير للجزء الثاني من فيلمه الأخير “ديدو”، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن ينضم نجم كوميدي كبير سوف يتم كشف هويته قريبًا.

“ديدو” بطولة: كريم فهمي، وهدى المفتي، وبيومي فؤاد، ومحمود ثروت، وحمدي الميرغني، وأحمد فتحي، من تأليف: كريم فهمي، وإخراج: عمرو صلاح.

ويصور حاليًا كريم فهمي، فيلمه الجديد “جارة القمر” الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين رئيس، وتدور أحداثه حول قصة حب في إطار اجتماعي رومانسي، ويقدم كريم دور روائي شاب.

“جارة القمر” بطولة: ياسمين رئيس، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، ومحمد الشرنوبي، وأحمد مالك، من تأليف: محمود زهران، وإخراج: هادي الباجوري.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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