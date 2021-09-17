عاجل| تعرض الفنان كريم فهمي لأزمة صحية ونقله إلى المستشفى

تعرض الفنان كريم فهمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات للعلاج وإجراء الفحوصات اللازمة.

ولم تعلن أسرة فهمي أي تفاصيل رسمية تكشف طبيعة الوعكة التي تعرض لها حتى الآن.

ونشرت الفنانة ندى أكرم، مصممة الأزياء المعروفة عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي بموقع “انستجرام” صورة للفنانة كريم فهمي، وهو يرقد على سرير المستشفى، وعلقت عليها قائلة: “إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة”.

كان الفنان كريم فهمي، قد أعلن عن بدء التحضير للجزء الثاني من فيلمه الأخير “ديدو”، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن ينضم نجم كوميدي كبير سوف يتم كشف هويته قريبًا.

“ديدو” بطولة: كريم فهمي، وهدى المفتي، وبيومي فؤاد، ومحمود ثروت، وحمدي الميرغني، وأحمد فتحي، من تأليف: كريم فهمي، وإخراج: عمرو صلاح.

ويصور حاليًا كريم فهمي، فيلمه الجديد “جارة القمر” الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين رئيس، وتدور أحداثه حول قصة حب في إطار اجتماعي رومانسي، ويقدم كريم دور روائي شاب.

“جارة القمر” بطولة: ياسمين رئيس، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، ومحمد الشرنوبي، وأحمد مالك، من تأليف: محمود زهران، وإخراج: هادي الباجوري.