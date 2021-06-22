عاجل: تصادم قطارين في الإسكندرية!

بواسطة محمد يوسف

أفاد مصدر مطلع داخل هيئة السكك الحديدية عن وقوع حادث تصادم بين قطارين بالقرب من الإسكندرية اليوم.

عاجل: تصادم قطارين في الإسكندرية! 2 22/6/2021 - 11:05 ص

واصطدم جرار من الخلف بقطار مما تسبب في تهشم العربة الأخيرة منه ووقوع بعض الإصابات والخسائر المادية.

ويجري التحقيق لمعرفة سبب الحادث والآثار الناجمة عنه.

عاجل: تصادم قطارين في الإسكندرية! 1 22/6/2021 - 11:05 ص

وتجدر الإشارة إلى أن 4 عاملات كانوا ضحايا لحادث حلوان بالأمس بسبب تصادم قطار مع سيارة كانت تقلهن من عملهن في أحد مصانع الملابس.

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والجدير بالذكر أن الدولة سارعت منذ فترة في إنشاء نظم الكترونية حديثة الهدف منها خفض معدل حوادث القطارات وتطوير منظومة السكك الحديدية.

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محمد يوسف

محرر متخصص في السياسة والرياضة والإقتصاد لدي خبرة أكثر من 14 عاما.