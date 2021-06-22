عاجل: تصادم قطارين في الإسكندرية!

أفاد مصدر مطلع داخل هيئة السكك الحديدية عن وقوع حادث تصادم بين قطارين بالقرب من الإسكندرية اليوم.

واصطدم جرار من الخلف بقطار مما تسبب في تهشم العربة الأخيرة منه ووقوع بعض الإصابات والخسائر المادية.

ويجري التحقيق لمعرفة سبب الحادث والآثار الناجمة عنه.

وتجدر الإشارة إلى أن 4 عاملات كانوا ضحايا لحادث حلوان بالأمس بسبب تصادم قطار مع سيارة كانت تقلهن من عملهن في أحد مصانع الملابس.

اقرأ أيضا : عاجل: كشف سر هروب سائق قطار حلوان

والجدير بالذكر أن الدولة سارعت منذ فترة في إنشاء نظم الكترونية حديثة الهدف منها خفض معدل حوادث القطارات وتطوير منظومة السكك الحديدية.