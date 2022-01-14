عاجل: التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو

سيواجه منتخب مصر منتخب غينيا بيساو فى إطار الجوله الثانيه من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 المقامه بالكاميرون.

حيث لعب منتخب مصر فى الجوله الأولى أمام منتخب نيجيريا، وأنتهت المباراة لصالح نيجيريا بهدف دون رد سجل الهدف اللاعب إيناتشو.

لنتعرف سوياً على تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة غينيا بيساو بالجوله الثانيه من كأس أمم إفريقيا.

والتشكيل كالأتى:

فى حراسة المرمى “محمد الشناوى”.

خط الدفاع من اليمين إلى الشمال “محمد عبدالمنعم – أحمد حجازى – محمود حمدى الونش – أحمد أبو الفتوح”.

خط الوسط “محمد الننى – حمدى فتحى – عبدالله السعيد”.

خط الهجوم “عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح”.

وستقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب غينياو بيساو، يوم السبت الموافق 15-1-2022.

فى تمام الساعه العاشره مساءً بتوقيت مكه المكرمه، والساعه التاسعه مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب رومدى بمدينة أدجيا.