عاجل| أول تعليق من بسمة بوسيل على خبر زواج تامر حسني من يارا السكري

نشرت بعض المواقع الإخبارية خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء حول زواج المطرب تامر حسني، عرفيًا من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى يارا السكري.

وهي الأنباء التي تفيد بوجود علاقة عاطفية بين تامر حسني، ويارا السكري تطورت إلى الزواج العرفي ثم الانفصال منذ أيام في سرية تامة.

وفي أول تعليق لها، نفت بسمة بوسيل تلك الشائعات، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” ناشدت من خلاله الصحفيين بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، قائلة: “حرام تنزلوا صور وتشهروا ببنات لسه متجوزتش”.

كانت بسمة بوسيل، قد كتبت منشور عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” وأثار جدلًا كبيرًا منذ 4 أيام، حيث قالت فيه: “يارب يخلصني من الناس المنافقة الخاينة اللي في حياتي”.

وربط البعض بين منشور بسمة بوسيل والشائعات التي ترددت مؤخرًا حول ارتباط زوجها بفتاة أخرى، وهو ما ستكشفه لنا الأيام القادمة.

ولم يرد تامر حسني، حتى الآن على هذه الشائعات، وفي الوقت نفسه لم تؤكد أو تنفي يارا السكري، نبأ زواجهما طوال الفترة الماضية.

يذكر أن يارا السكري، ظهرت لأول مرة مع تامر حسني في فيلمه “الفلوس” الذي عرض عام 2019، وقدمت خلاله دور (فتاة الكلوب).