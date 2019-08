طريقة تحويل خطك إلي شبكة المحمول الرابعة (we للإتصالات)

يتسائل الكثير من عملاء شبكات المحمول (فودافون – أورانج _ إتصالات ) عن إمكانية تحويل خطوطهم إلي شبكة المحمول الرابعة المصرية للإتصالات we، اليوم سوف نستعرض لكم طريقة تحويل خطوط إتصالات، وأورانج، وفودافون إلى الشبكة الجديدة we، والشروط والمستندات المطلوبة وطريقة التحويل، والتحويل بنفس الرقم إلى المصرية للاتصالات.

طريقة شراء خط «we» من شركة المصرية للإتصالات

لشراء خط شبكة we من شركة المصرية للإتصالات كل ما عليك فعله هو التوجه إلى إحدى فروع المصرية للإتصالات، مع إحضار صورة الرقم القومي، لكتابة العقد وتسجيل الشريحة باسمك، مع العلم أن أرقام خطوط شبكة we تبداء برقم (015)، ويدعم الخط خدمة الجيل الرابع للمحمول 4G.

طريقة تحويل الخطوط إلى «we» شبكة المحمول الرابعة

إذا أردت تحويل خطك إلي شبكة we بنفس الرقم لابد من أن يكون الخط قد أمضى مدة عام مع شركة المحمول القديمة.

التوجه إلى منفذ بيع شركة المصرية للإتصالات.

تسليم صورة الرقم القومي، ورقم الخط القديم وتحويل الخط إلى خط المصرية للإتصلات يجب كتابة العقد مع الشركة الرابعة للمحمول (الشركة المصرية للإتصالات) لتحويل خطك القديم .

إستلام الخط الجديد من الشبكة الرابعة we.

تعمل شبكة we بعد عدة أيام بعد موافقة جهاز تنظيم الإتصالات على تحويل الخط إلى شبكة we.

جميع أكواد خدمات الشبكة الرابعة للمحمول «we»

رقم خدمة العملاء في شبكة we رقم 111.

للإستعلام على الرصيد في we رقم 322.

لتحويل الرصيد على خط أخر على شبكة المصرية للإتصالات إضغط نجمة 323 رقم الهاتف نجمة المبلغ شباك.

خدمة سلفني شكراً في شبكة we نجمة 04.

خدمة كلمني شكراً نجمة 515 رقم الهاتف شباك.

الأستعلام عن الخدمة نجمة 414.

لشحن الكارت نجمة 555 نجمة كود الشحن شباك.

للإشتراك في باقة نت نجمة 999.

للإشتراك في باقة مكالمات نجمة 600.