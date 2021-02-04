طارق قنديل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي إم سي”: الأهلي حقق شرف كبير لمصر ولشعبها بعد فوز اليوم

بواسطة مهند شرف

هنأ عضو مجلس إدارة نادي الأهلي المصري طارق قنديل فريق الأهلي ومحبيه من الشعب المصري على فوزه في مباراة اليوم التي كانت ضد فريق الدحيل القطري ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

طارق قنديل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي": الأهلي حقق شرف كبير لمصر ولشعبها بعد فوز اليوم 1 4/2/2021 - 10:06 م

وقال طارق قنديل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان أثناء تقديمه لبرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي” الفضائية مساء اليوم إن الفوز الذي حققه لاعبي نادي الأهلي يُعد شرف كبير لمصر ولشعبها مضيفاً:”الحمدلله على فوز النهارده”.

وانتهت مباراة الأهلي أمام منافسه فريق الدحيل القطري لصالح الأهلي بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع

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