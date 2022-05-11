سوق السفر العربي بدبي يستقبل عدد من شركات السياحة وفنادق محافظة البخر الأحمر

شارك عدد كبير من شركات السياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بالمعرض الدولي الخاص بسوق السفر العربي بدبي، وقد حضر هذا المعرض أكثر من ١٥٠٠ جهة من أكثر من ١١٢ دولة حول العالم، وبحضور أكثر من ٢٠ ألف زائر، والهدف من هذا المعرض هو جذب السياحة لمناطق محافظة الأحمر، حيث تحتوي المحافظة على العديد من المناطق السياحية والطبيعة الخلابة كما أن مدينة الغردقة بها تعد من أكثر المدن المصرية جاذبية للسياحة، كما تحتوي على المحميات الطبيعية وغيرها.

فنادق البحر الأحمر تشارك في سوق السفر العربي بدبي

قام عدد كبير من فنادق محافظة البحر الأحمر بالمشاركة في معرض سوق السفر العربي بدبي وذلك من أجل العمل على تنمية السياحة بالمحافظة، ومنه صرح السيد مدير عام التسويق لمجموعة من فنادق الغردقة السيد “محمد عيد سليمان” أن هذا المعرض يتم تنظيمه لمحاولة شركات السياحة في فتح العديد من الأسواق الجديدة مثل السوق الأردني والسوق اللبناني والكويتي وغيره من الأسواق العربية والعالمية، وقد شارك في هذا المعرض محافظ جنوب سيناء اللواء “خالد فودة”، وقد عاين سيادته سيارة كهربائية تعمل بأحدث النظم ويطلق عليها اسم تاكسي ذكي، والسيارة تابعة لإحدى الشركات الإماراتية، وتم توقيع بروتوكول بين كلًا من وزراة الإنتاج الحربي المصري والشركة الإماراتية للعمل على توفير وتصنع العديد من تلك السيارات للعمل داخل جمهورية مصر العربية، وسيتم تشغيل تلك السيارات في مصر بدلًا من التاكسي التقليدي.

مطار مرسى علم يستقبل ١٠٠٠ سائح يوميًا

وفي سياق آخر يستقبل المطار الدولي بمدينة مرسي علم التابعة لمحافظة البحر حوالي ١٠٠٠ سائح من مختلف البلدان والجنسيات وذلك على متن ٦ رحلات أوروبية، ومن الجدير بالذكر أن المطار يستيقبل أسبوعيًا حوالي ١٠٤ رحلة أغلبها قادم من أوروبا.