سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11/8/2022 داخل البنوك المصرية

ارتفع سعر الريال السعودي في تعاملات اليوم الخميس داخل مصر وذلك بعد الارتفاع المستمر في أسعار صرف الدولار، لهذا فقد بلغت قيم الريال السعودي بأحد البنوك اليوم حوالي 5.10 جنيهًا.

جاءت أسعار الريال السعودي اليوم بالبنوك على هذا النحو:

بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي للشراء اليوم حوالي 5.09 جنيهًا للبيع، أما قيمة الشراء كانت حوالي 5.07 جنيهًا.

البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي داخل البنك التجاري الدولي اليوم حوالي 5.10 جنيهًا للبيع، أما قيمة الشراء كانت حوالي 5.07 جنيهًا.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم للبيع داخل البنك الأهلي المصري حوالي 5.09 جنيهًا، أما قيمة الشراء كانت حوالي 5.07 جنيهًا.

المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي داخل المصرف المتحد للبيع حوالي 5.11 جنيهًا، أما قيمة الشراء كانت حوالي 4.92 جنيهًا.

بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي داخل مصرف أبو ظبي للبيع حوالي 5.10 جنيهًا، أما قيمة الشراء كانت حوالي 5.09 جنيهًا.

البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي داخل البنك المصري الخليجي حوالي 5.06 جنيهًا للشراء، أما قيمة البيع كانت حوالي 5.10 جنيهًا.

البنك الأهلي القطري

سجل سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي القطري للبيع حوالي 5.10 جنيهًا، أما قيمة الشراء كانت حوالي 5.04 جنيهًا.

البنك العربي الأفريقي

بلغ سعر الريال السعودي داخل البنك العربي الأفريقي للبيع اليوم حوالي 5.12 جنيهًا، أما قيمة الشراء كانت حوالي 4.95 جنيهًا.