سعر الدولار اليوم في مصر، وهل سيتخطى حاجز 19 جنيهًا خلال الأيام القادمة

يشهد الدولار خلال تلك الأيام الأخيرة بعضًا من الارتفاعات البسيطة في الأسعار داخل البنوك المختلفة، كان ذلك بعد القرارات المختلفة والكثيرة التي تتم من قبل الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا بشأن القيام بالرفع من قيم الفائدة بنسب عالية للغاية لم تحدث منذ ما يقارب 28 عامًا، لهذا فقد حدث للدولار الكثير من التحركات نحو الزيادة في أسعار صرفة مقارنة بالعملة المصرية، وحول القيم التي تتعلق بالدولار اليوم داخل البلاد سنقوم بالحديث بالتفصيل خلال هذا المقال.

ما هو سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم

يتواجد سعر الدولار اليوم في مصر على نفس القيمة التي قد أنهى بها تعاملاته يوم الخميس، وبلغت قيم الدولار بالبنوك المختلفة الأسعار التالية:

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي لشراء حوالي 18.71 جنيه، بينما قد كانت قيمة البيع حوالي 18.78 جنيه.

فيما يخص البنك الأهلي فقد سجلت أسعار الشراء داخله حوالي 18.71 جنيه، وجاء البيع بسعر حوالي 18.77 جنيه.

البنك التجاري CIB وصلت قيمة البيع للمعدن الأصفر حوالي 18.79 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء حوالي 18.73 جنيه.

أما بنك الأهلي المتحد فقد كان السعر للشراء والبيع هما 18.73 و 18.79 جنيه.

بلغ السعر في مصرف أبو ظبي حوالي 18.79 جنيه للبيع، بينما 18.74 جنيه للشراء.

إن بنك مصر كانت قيمة الشراء للدولار به حوالي 18.71 جنيه، فيما بلغ البيع به حوالي 18.77 جنيه.

بينما بنك قناة السويس كانت قيمة الشراء به 18.69 جنيه، فيما كان البيع حوالي 18.79 جنيه.

هل من الممكن تخطي الدولار 19 جنيهًا قريبًا

هذا التساؤل مطروح بشكل كبير حول أسعار الدولار مؤخرًا في مصر وسط تلك الظروف التي نمر بها.

حيث أن البعض من الاقتصادين يتوقع بأن الدولار سوف يتخطى سعر صرفه بالبنوك حاجز 19جنيهًا في الأيام القادمة، وذلك بسبب تحركات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

كما أن الدولار قد تحرك خلال الأسابيع الأخيرة في مصر بواقع يقترب من حوالي 60 قرشًا فيما يتعلق بقيم صرفه داخل البنوك المصرية المختلفة.

بذلك نكون قد تحدثنا إليكم عن سعر الدولار اليوم في مصر في مختلف البنوك المصرية المختلفة، وأيضًا التوقعات حول الأسعار المستقبلية للدولار بالبلاد.