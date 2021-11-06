رابط وخطوات التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وما هي الأوراق المطلوبة للحصول عليها

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بعض الإجراءات التي من شأنها التسهيل على المواطنين عند التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التي يتم الحصول عليها بشكل إلكتروني، حيث أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن إجراءات التسهيل تأتي ضمن إطار الحرص على الاهتمام الكامل بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف مساندتهم في حياتهم الخاصة وتحسين مستوى معيشتهم، إضافة إلى ذلك يتمتع حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة بالكثير من المزايا المختلفة التي يتم تقديمها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان، من أبرزها ” الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية والخاصة، الجمع بين معاشين، التعيين بنسبة 5% من العاملين، الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، دخول المناطق الأثرية وكذلك المتاحف التي يتم الدخول لها مجاناً، الإعفاء الجمركي على السيارات”.

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي شرط أن تكون سارية.

صورة من شهادة الميلاد مميكنة لمن هم تحت الـ 16 عام.

تقديم ثلاثة صور فوتوغرافية مقاس 4 في 6.

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بعض الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

1/ في بداية الأمر يجب التقديم على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على موعد للكشف الطبي وكذلك المكان.

2/ يتم تشخيص الحالة من قبل لجنة متخصصة للكشف على المواطن.

3/ في حالة الموافقة يتم تحديد نوع الإعاقة على النظام الإلكتروني ليتم تسليمه لوزارة التضامن الاجتماعي.

4/ بعد الانتهاء من الكشف الطبي واعتماد النتيجة من وزارة الصحة والسكان، يتم التسجيل على موقع ” وزارة التضامن الاجتماعي ” للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.