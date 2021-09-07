رابط التقديم لمنحة العمالة الغير منتظمة المُقدمة من وزارة القوى العاملة وشروط التقديم للحصول على الـ 500 جنيه

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة هو كل ما يشغل بال المواطنين خلال الوقت الراهن، وهذا الأمر جعل الكثير من المواطنين يلجئون إلى مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك محرك بحث جوجل الشهير للاستفسار عن تفاصيل هذه المنحة، وازدادت عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة بشكل مكثف عن منحة العمالة الغير منتظمة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الجهات الحكومية عن إعداد منحة العمالة غير المنتظمة والتي يتم منحها للأشخاص محدودي الدخل والأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، وتحرص الحكومة على تقديم الدعم إلى هذه الأسر من أجل مساعدتهم في عيش حياة كريمة، ولم يكن هناك سبيل آخر للمساعدة إلا من خلال صرف 500 جنيه بشكل شهري للعاملين بالأجر اليومي، لذلك من خلال مقال اليوم سنتعرف على كافة التفاصيل التي يتساءل عنها المواطنين من فئة محدودي الدخل والأسر المتضررة من كورونا للحصول على منحة العملة غير المنتظمة.

شروط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة:

ناشدت وزارة القوى العاملة العديد من المواطنين الإسراع بتحديث البيانات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بالإضافة إلى أن الوزارة نوهت المواطنين بعدم مشاركة البيانات الشخصية الخاصة بهم عبر صفحات غير رسمية وذلك تجنباً لسرقة المعلومات، ويتم تقديم هذه المنحة لمحدودي الدخل من العمال والمتضررين من أزمة جائحة كورونا بهدف المساهمة في توفير احتياجاتهم ولو بقدر ضئيل، حيث يتم منح 500 جنيه مصري شهرياً أو 1500 جنيهاً في المرحلة الواحدة والتي تتضمن 3 أشهر، إذا كنت من الفئات التي ذكرناها بالأعلى، وينتظر الكثير من المواطنين موعد الإعلان عن صرف الدفعة الجديدة من المنحة، ويتم مراجعة الطلبات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بـ ” وزارة القوى العاملة “، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي تم وضعها مؤخراً والتي يجب الالتزام بها، وجاءت الشروط والأحكام على النحو التالي:

في بداية الأمر يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على المنحة مصرياً أو حامل للجنسية المصرية.

يجب إحضار كافة الأوراق والمستندات التي تثبت أنك من ضمن العمالة الغير منتظمة.

يجب تحديث البيانات الشخصية للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل قبل ذلك من خلال موقع الوزارة.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة:

أوضحت وزارة القوى العاملة في تصريحات لها كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة الخاصة بها للحصول على الـ 500 جنيه شهرياً، وقد أكدت الوزارة بأن التسجيل سيكون بشكل إلكتروني منعا للازدحام والتكدس بين المواطنين داخل الجهات الحكومية، وجاءت الخطوات على النحو التالي:

1/ يقوم المواطن بالتوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بـ”وزارة القوى العاملة”.

2/ يقوم المواطن بالضغط على تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.

3/ إدخال البيانات الخاصة بالمواطن بصورة صحيحة وبالأخص الرقم القومي ورقم البطاقة.

4/ الضغط على خيار الاستعلام، من بعدها ستظهر رسالة عبر الهاتف يمكن من خلالها معرفة موعد ومكان الصرف.