رئيس جامعة قناة السويس يعلن استعدادات الجامعة بجميع الكليات لمواجهة اوميكرون بعد زيادة الإصابات

قام رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور خلال الساعات الأخيرة بأطلاق بعض التصريحات الهامة الخاصة باستعدادات الجامعة بشكل عام لجميع الكليات لمواجهة المتحور اوميكرون الجديد، حيث صرح بأن هناك ارتفاع كبير في معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية تبعا للبيان الذي تم طرحه من قبل وزارة الصحة، وهي الزيادة في الاعداد التي جاءت بسبب تحور الفيروس والذي اصبح اكثر انتشارا واكثر نقلًا للعدوى، وذلك أيضا جاء بسبب برودة الجو وبالتزامن مع فصل الشتاء تكون هناك فرصة اكبر لانتشار الفيروس، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور اعلان رئيس جامعة قناة السويس استعدادات داخل الكليات لمواجهة اوميكرون.

رئيس جامعة قناة السويس يعقد اجتماع طارئ لبحث استعدادات الجامعة لمواجهة اوميكرون

وقد قام رئيس جامعة قناة السويس بالاعلان عن عقد اجتماع طارئ في الجامعة خلال الساعات الأولى من اليوم، والذي جاء بحضور نواب رئيس الجامعة وهم الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة الى الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وكذلك بحضور الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة، وقد جاء هذا الاجتماع الطارئ في اطار رفع حالة الاستعدادات القصوى لمواجهة تطورات فيروس كورونا في جميع الكليات بالجامعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

جامعة قناة السويس تعلن استعدادات قصوى داخل الكليات لمواجهة اوميكرون

وقد اكد رئيس جامعة قناة السويس ان الجامعة حريصة في هذا التوقيت على زيادة للإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الجامعة بجميع الكليات بشكل عام، وذلك بهدف السيطرة على انتشار فيروس كورونا بتطوراته الجديدة وذلك بعد زيادة اعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة مع ظهور المتحور اوميكرون.