دار الافتاء توضح: ليس من حق الزوجة أن تسأل الزوج عن راتبه الشهري ولكن ما يجوز لها فقط؟

دائما ما نجد عدد من الاسئلة التى يحتاج العقل الواعى الى اجابات لها سواء فى الامور الحياتيه أو الدنينة وغيرها من الاسئلة التى تعد شائكة والتى لا يمكن الاجابة علهيا الى من متخصصين فى تلك العلوم، وعلى نفس السياق نجد العديد من الاسئلة الدينة التى يحتاج المواطن البسيط الى فتوى لها او الرجوع الى اهل الخبرة او اهل الفقه من دارة الافتاء المصرية ومع تلك الاراء او التصريحات يميل البعض الى تلك الاجابات ويرفض البعض للعقل الدنيوي وليس الدينى







وخلال التصريحات التى صرح بها مدير ادارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الافتاء المصرية الدكتور محمد عبد السميع عن حقوق الزوجة وجاء ان الزوجة ليس من حقها ان تسال زوجها عن راتبه، ولكن أضاف ان من حقها ان تعرف ان المرتب يكفى لقضاء احتياجاتها







حيث جاء ذلك من خلال البث المباشر الذى تقوم به الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك من خلال فتح باب الاسئلة المباشرة للمشتركين ولكافة المواطنين ليتم الاجابة عليهم من خلال الضيف

وجاء سؤال من زوجة قائلة، أنا زوجة وعندي أولاد وزوجى لا يخبرنى أبداً عن دخل وأخاف ان أطلب أي شيء ويصرف على نفسه فقط وفى المنزل يتم صرف القليل ، حيث جاءت الاجابة ، ليعلق عليها الدكتور عبد السميع قائلا، يمكن للزوج ان يخبر زوجته بدخله الشهري ليطمئنها أو ان يقول لها أن منزلنا ومعيشتنا شهريا تحتاج الى مبلغ محدد وانا دخلى يغطى هذا المبلغ والزوج يجب أيضا عليه ان يخبر زوجته ما يطمئنها به

كما أضاف أيضا أن الزوجة من حقها فقط أن تعلن أن دخل زوجها يغطي نفقات المنزل وما فوق ذلك ليس م حقها أو أن تسأل فيه وليس واجباً عليه أن يخبرها به