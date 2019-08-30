دار الإفتاء تعلن عن أول أيام السنة الهجرية والحكومة تحسم الجدال

قامت دار الإفتاء المصرية بإعلان أن اليوم الخميس الموافق 30 من أغسطس لعام 2019 هو المتمم لشهر ذو الحجة، حيث أنه ثبت رؤية هلال شهر محرم و أن غدًا السبت أول أيام شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد، وقد قدمت دار الإفتاء بتهنئة الأمة العربية والإسلامية عبر الموقع الرسمي لها وصفحتها على شبكة التواصل الإجتماعي بمناسبة بداية العام الهجري الجديد 1441هـ، وفي سياق أخر قدم فضيلة الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر وشيخ الأزهر، بأسمى التهاني إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصري وجميع المسلمين في جميع بقاع المعمورة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

بداية العام الهجري الجديد

بعد استطلاع دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر محرم وثبوت رؤيته بالعين المجردة وذلك ما جاء في بيان دار الإفتاء المصرية عبر موقعها وإليكم متابعينا البيان بالتفصيل.

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسِعِ والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا، الموافق الثلاثين من شهر أغسطس لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر المحرم لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير. أ.د/ شوقي إبراهيم علام

مفتي جمهورية مصر العربية دار الإفتاء المصرية -القاهرة

الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة 1440هـ

الثلاثين من شهر أغسطس 2019م

أجازة رأس السنة الهجرية للعام الجديد

وفي سياق أخر نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عن ما تناولتة بعض المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا، بأن الحكومة قررت أن يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر إجازة رسمية للقطاع الحكومي والقطاع الخاص بمناسبة بداية العام الهجري الجديد بدلاً من السبت، وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن بداية العام الهجري الجديد أجازة رسمية على حسب رؤية الهلال وبداية العام وهذا موقف الحكومة المصرية، وبعد إعلان الرؤية هنأ الدكتور مصطفي مدبولي المسلمين والمصريين بمناسبة العام الهجري الجديد .