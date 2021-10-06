دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر المولد النبوي الشريف

بواسطة محمد عبد المحسن

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، هلال شهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبى الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، للعام الهجرى 1443.

استطلاع هلال شوال
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ومن المقرر أن تحدد “الإفتاء” فى بيان لها، ميعاد بدء الشهر الكريم، وبالتالى موعد المولد النبوى الشريف لهذا العام.

وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية قد كشف أن هلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الواحدة و6 دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الأربعاء الموافق 6/10/2021 م

وكشفت الحسابات الفلكية أنه فلكيا ستكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1443 هجريا غدا الخميس 7 أكتوبر على أن يكون يوم المولد النبوى الشريف يوم الإثنين الموافق 17 أكتوبر الجارى.



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محمد عبد المحسن

محمد عبد المحسن عبد العزيز .. محرر صحفى بأحد المواقع الإخبارية ومدقق لغة عربية.. أعشق الكتابة فى كل الموضوعات الهادفة النافعة للناس.

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