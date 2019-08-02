جينيفر لوبيز في مصر الأسبوع القادم لإحياء حفل في الساحل الشمالي

تستعد النجمة الأمريكية العالمية جينيفر لوبيز، لزيارة مصر الأسبوع القادم وذلك يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس، لإحياء حفلها المنتظر في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

سلسلة حفلات النجمة العالمية جينيفر لوبيز خلال فصل الصيف

بدأت النجمة العالمية جينيفر لوبيز سلسلة حفلاتها الغنائية، منذ شهرين فى كاليفورينا مروراً بـكندا قبل أن تمر بعدة محطات أخرى ستنتهى فى مصر فى التاسع من أغسطس الجارى، برنامج جينيفر لوبيز الذى سينتهى بعد أسبوع من الآن لا زال يتضمن عدة حفلات فى ثلاث دول هى روسيا وتركيا وإسبانيا على الترتيب قبل قدومها لمصر.

تصريحات النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن قدومها لمصر

قالت النجمة العالمية جينيفر لوبيز أنها متحمسة للغاية لزيارة مصر، حيث أنها أول مرة تزور مصر، خاصة أنها سمعت الكثير والكثير عن جمال مصر وحضارتها القديمة، وخاصة تأتي الزيارة في مناسبة خاصة بها وهي الإحتفال بعيد ميلادها، وتعتبر هذه الزيارة هي حلم لها وفرصة لن تتكرر، وسوف تقيم حفلاً ضخماً في الساحل الشمالي.

معلومات عن النجمة العالمية جينيفر لوبيز

جينيفر لوبيز من مواليد 24 يوليو 1969 وتلقب أحيانا فقط ب(جي.لو) وهي ممثلة، ومغنية، ومنتجة تلفزيونية وتسجيلية وراقصة وأيضا مصممة أزياء أمريكية مشهورة، وتعد النجمة العالمية من أصول لاتينية الأكثر ثراء في هوليوود، كما تعد أيضا من أهم الشخصيات الأميريكية اللاتينية فعن تصريحات لمجلة “بيبول إن إسبانيول” فقد صنفت من أكثر 100 شخصية أمريكية من أصول لاتينية نفوذاً في البلاد، وكانت زوجة للمغني اللاتيني مارك أنتوني سنة 2004 لكن حصل الطلاق بينهما سنة 2014، وباعت جينفير لوبيز في مهنتها الموسيقية أكثر من 55 مليون ألبوم حول العالم.

أسعار تذاكر حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز في مصر

منذ الإعلان عن الحفل لم تتوقف الأسئلة والإستفسارات عن أسعار التذاكر، حيث أن التذاكر عند طرحها نفذت 90% من التذاكر في غضون أسابيع، وتنقسم أسعار تذاكر الحفل إلى 3 فئات 2000 جنيه، و3000 جنيه، و5000 جنيه، والمسرح يتسع لـ20 ألف شخص.

حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز في مصر الأسبوع القادم الموافق 9 أغسطس في مدينة العلمين بالساحل الشمالي.