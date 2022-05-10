جامعة قناة السويس تعقد اللقاء الحوارى “التغيرات المناخية والقدرة على التكيف”

صباح أمس الإثنين الموافق التاسع من شهر مايو 2022، استقبل رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، المدير العام بجهاز شئون البيئة رئيس جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، إذ أتى تلك اللقاء في إطار اللقاء الحوارى المنعقد بجامعة القناة والذي يحمل عنوان التغيرات المناخية والقدرة على التكيف، وخلال اللقاء أشار الدكتور ناصر مندور إلى أنه في حين تسليم الدولة المصرية رئاسة الدورة 27 بمؤتمر الدول الأطراف بالتنسيق مع الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 شرم الشيخ 2022، جعلت مصر في أولى اهتماماتها وجهودها قضية تغير المناخ، وذلك نتيجة أن موقعها يقع في أكثر المناطق بالعالم تأثرا بالتغيرات المناخية.

الدولة المصرية تتولى رئاسة الدورة 27 بمؤتمر الدول الأطراف

كما رأت القيادة المصرية مدى أهمية دور مصر المؤثر تنظيم العمل الجماعي الدولي في هذا الشأن، والجدير بالذكر أنه خلال 2015 و 2016، تولى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئاسة لجنة الرؤساء الأفارقة المهتمين بتغير المناخ، وحينها أطلق الرئيس مبادرتين إفريقيتين ذاتا أهمية كبيرة، إذ تهتم المبادرة الأولى بالطاقة المتجددة بأفريقيا، بينما المبادرة الثانية تهتم بدعم جهود التكيف في القارة، بالإضافة إلى أن مصر أيضا ترأست مجموعة السبعة وسبعين، والصين بمفاوضات تغير المناخ، وفي تلك الفترة ترأس مصر مؤتمر الدول الأطراف المنعقد باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في شهر نوفمبر 2022 بمحافظة شرم الشيخ.

وخلال اللقاء الحواري قدم رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور درع الجامعة للدكتور ممدوح رشوان وذلك لما قدمه لإنجاح هذا اللقاء الحواري المنظم من قِبل الجامعة تحت عنوان التغيرات المناخية والقدرة على التكيف، في مسرح رعاية الشباب بالتنسيق مع الإدارة العامة للجامعات في وزارة الشباب والرياضة، برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ورئيس الجامعة الدكتور ناصر مندور، وتحت إشراف عام من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد شقيدف، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وبتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الشباب وبإشراف مدير عام الإدارة الأستاذ عبد الله عامر، ومدير إدارة النشاط الإعلامي والثقافي الأستاذة مروة عدلي.