تنقية البطاقات التموينية مستمرة وتحديد معايير استبعاد غير المستحقين للدعم المرحلة الخامسة نهاية سبتمبر

صرحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء 18/9/2019 عبر تصريحات صحفية أن الوزارة ماضية قُدمًا في عملية تنقية البطاقات التموينية واستهداف غير المستحقين للدعم التمويني واستبعادهم وفق معايير تحددها لجنة العدالة الإجتماعية في مجلس الوزراء، وأوضحت المصادر ان اللجنة بصدد إعداد معايير استبعاد غير المستحقين للدعم المرحلة الخامسة من البطاقات التموينية، وسيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من النظر بتظلمات المستبعدين بالمرحلة الرابعة وإعلان النتائج آخر سبتمبر الجاري، وأشارت المصادر إلى أن معايير المرحلة القادمة التي ستحددها لجنة العدالة الإجتماعية تتعلق بمعدلات الدخل والإنفاق، وأضافت أن الوزارة مستمرة بعملية التنقية للبطاقات التموينية ولن تنتهي بانتهاء مرحلة معينة، وإنما حتى التأكد من تنقية كامل قاعدة البيانات من غير المستحقين.







تنقية البطاقات التموينية







معايير استبعاد غير المستحقين للدعم المرحلة الخامسة

وأوضحت مصادر وزارة التموين في تصريحاتها اليوم أن معايير الاستبعاد لغير المستحقين من دعم البطاقات التموينية المزمع تحديدها من قبل لجنة العدالة الإجتماعية، والتي سيتم الإعلان عنها خلال شهر أكتوبر المقبل سوف تشمل أربع معايير جديدة وهي كما أشارت إليها المصادر:

لأول مرة بموجب هذه المعايير سوف يتم مخاطبة أصحاب المعاشات وبشكل مباشر، فسوف يتم حذف من يزيد معاشه عن 4500 جنيه شهريًا.

من تزيد فاتورة تليفونه المحمول أو استهلاكه الشهري عن 800 جنيه.

من يملك حيازة زراعية 10 أفدنة، ( كانت الحيازة في المرحلة الرابعة حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا).

حذف أي شخص يتواجد خارج مصر لفترة أطول من 6 أشهر، ( هذا المحدد لم يتم التطرق له في المراحل السابقة ).

من يستهلك شهريا فاتورة كهرباء 800 كيلو وات، كان هذا المعيار في المرحلة السابقة 1000 كيلو وات)

وأوضحت المصادر أن هذه المعايير الجديدة إضافة للمعايير المحددة في المراحل الأربعة السابقة، ومنها معيار من يمتلك سيارة فارهة موديل 2013 وأحدث.







ويُذكر أن معايير المرحلة الرابعة حسب اللواء مصطفى الصادق رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي قال في وقت سابق أنها انطبقت على نحو 709 آلاف و784 مواطنًا، موزعين على عدد 301 ألف بطاقة تموينية من أصل 64 مليونًا و184 ألفًا 810 مواطنين يصرفون دعم السلع التموينية شهريًا.