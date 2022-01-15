تفقد رئيس جامعة قناة السويس سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة 2021 – 2022

قام السيد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور بإجراء جولة تفقدية للجامعة برفقة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد شقيدف، تفقد خلالها سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة بعد انطلاق امتحانات الترم باللجان الامتحانية، وجاءت انطلاقة الامتحانات بهدوء وارتياح وسط إجراءات احترازية ووقائية، للحفاظ على سلامة الطلاب، وقد تأكد سيادته من توفر التهوية والإضاءة الجيدة باللجان.

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد سير امتحانات الترم الأول

انطلقت عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول لأسبوعها الثاني في صباح اليوم، وقد تفقد رئيس جامعة قناة السويس ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سير العملية الامتحانية في كل من كليات التربية والآداب والسياحة، والزراعة، والتجارة، والألسن.

خلال الجولة التفقدية اطمئن سيادته على تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تلزم لضمان صحة وسلامة الطلاب والمراقبين ومنسوبي التعليم خلال فترة الامتحانات المقررة.

وقد شدد على أهمية تلقي جميع منتسبي التعليم بجامعة قناة السويس اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، كما أشار إلى ضرورة قياس درجات الحرارة، وأهمية التباعد الاجتماعي، مع ارتداء الكمامات منذ بداية دخول الأفراد من بوابات الجامعة وحتى الخروج منها.

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة قناة السويس بدأت بالفعل من التاسع من يناير وحتى الثالث من فبراير 2022.

رئيس جامعة قناة السويس يتحاور مع الطلاب

حرص الدكتور ناصر مندور على إجراء مناقشة حوارية بينه وبين طلاب جامعة قناة السويس، للكشف عن استطلاع رأي الطلاب حول الامتحانات الموضوعة بالفصل الدراسي الأول.

كما أشاد سيادته خلال الجولة التفقدية بتجهيزات كليات الجامعة واستعداداتهم للامتحانات، وأشاد أيضًا إلى تواجد الأساتذة بقاعات الامتحانات، بهدف تحقيق الانضباط بين الطلاب.