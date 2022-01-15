تفاصيل مثيرة بشأن الاعتداء على شدوى عصام الحضري وأصدقائها

أمرت النيابة العامة بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات لفرد الأمن المتهم بالاعتداء على شدوى، ابنة الكابتن عصام الحضري، مدرب حراس منتخب مصر، ولاعب الأهلي الأسبق.

وفي التحقيقات نفى فرد الأمن اعتداءه بالضرب والسب على شدوى عصام الحضري، هي و2 من أصدقائها، وإحداث تلفيات بسيارتهم، بمدينة الشيخ زايد.

وأكد المتهم أنه لم يقصد الاعتداء عليهم، كان يؤدي مهام عمله، وينفذ تعليمات الإدارة بعدم ركن السيارات في مكان غير مخصص لها، وحاول إقناعهم بذلك في هدوء ولكن لم يستجيبوا له، مما خلق حالة من الشد والجذب بينه وبين شدوى وأصدقائها الذي اتهمهم بالإساءة إليه وسبه وقذفه.

وقال المتهم أن المشادة بينه وبين شدوى وأصدقائها تطورت إلى التشابك بالأيدي، وتعرضه للإهانة مما اضطره للدفاع عن نفسه.

وكانت شدوى الحضري، قد روت الواقعة بأنه كانت تركن سيارتها هي وصديقيها بالقرب من كافيه داخل إحدى كمبوندات الشيخ زايد، وفوجئوا بفرد الأمن يمنعهم من ركن سياراتهم فنشبت بينهم مشادة كلامية وانتهت باعتداء المتهم عليهم بالضرب والسب، وأصاب أحد أصدقائها بجرح مما استدعى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.