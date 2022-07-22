تراجع أسعار الدواجن وثبات سعر كرتونة البيض عند أعلى المستويات في الأسواق المحلية اليوم الجمعة 22-7-2022

في يوم الجمعة الموافق 22 من شهر يوليو الجاري لعام 2022، تراجعت أسعار الدواجن، حيث تراجعت أسعار دواجن التسمين ( الدواجن البيضاء) في المزرعة وفي الأسواق المحلية بسبب ضعف الطلب عليها بعد عيد الأضحى المبارك.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 22-7-2022

فسجل سعر الكيلو 30 جنيه في المزرعة، و31 و32 جنيه وفقا لحديث عبد العزيز السيد وهو رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية.

ووفقا لحديثه أيضا فإن أسعار الدواجن بالنسبة للمستهلك النهائي تتراوح ما بين 35 و36 جنيه للكيلو الواحد، وأشار إلى أن هذا السعر يعتبر سعرا استرشاديا، حيث أنه يوجد بعض المحلات التي تبيع الكيلو بسعر 40 و42 جنيه، وهذا الأمر هو أمر مرفوض تماما، نظرا لتراجع أسعار الدواجن في المزرعة.

كما يتراوح سعر الكيلو من البانيه ما بين 80 و85 جنيه، في حين يتراوح سعر الكيلو من الأوراك ما بين 36 و37 جنيه، بينما يسجل سعر الأوانص والكبد 35 جنيه للكيلو.

سعر كرتونة البيض

كما استقرت أسعار البيض في الأسواق المحلية عند أعلى المستويات في الفترة الأخيرة، فيتراوح سعر كرتونة البيض ما بين 75 و80 جنيه، في حين تباع في المزرعة بسعر 63.5 و66.5 جنيه.

وكان اتحاد منتجي الدواجن قد أعلن بالأمس، عن أنه سيتم توريد البيض لوزارتي الزراعة والتموين بسعر 62 جنيه للكرتونة الواحدة بداية من الغد، على أن تباع كرتونة البيض بالنسبة للمستهلك النهائي بسعر 65 جنيه في المجمعات الاستهلاكية التي تتبع للشركات القابضة للمواد الغذائية.

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