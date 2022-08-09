تداول 11 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة في موانئ محافظة البحر الأحمر

كشف المركز الإعلامي لهيئة ميناء البحر الأحمر، أن العدد الإجمالي للسفن الموجودة في موانئ الهيئة بلغت نحو 9 سفن، وتم نقل 11 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، ونحو 110 سيارة، ونحو 600 شاحنة، في حين تضمنت حركة الواردات نحو 5000 طن من البضائع العامة والمتنوعة، ونحو 74 سيارة، ونحو 310 شاحنة، بينما تضمنت حركة الصادرات في الموانئ حوالي 6000 طن بضائع، ونحو 36 سيارة، ونحو 290 شاحنة.

كما أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس و الحرية 2، إلى جانب مغادرة السفينة أمل، بعدما وصلت أمس للميناء، فيما استقبل ميناء نويبع السفينة سينا اليوم، ورصدت هيئة الموانئ وصول ومغادرة نحو 900 راكب لموانئها، وفي سياق آخر، قام الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بجولة تفقدية لمستشفى الحميات بالغردقة، وذلك بهدف متابعة أول جراحة مناظير بوحدة المناظير الجديدة داخل المستشفى.

متابعة أول جراحة مناظير بمستشفى الحميات

وأوضح العربي أن مستشفى الحميات قامت بإجراء عملية مناظير علوي للجهاز الهضمي بكفاءة عالية، كما أعربت المريضة ومرافقيها عن سعادتهم بتزويدهم بالخدمة في الغردقة بدلًا من السفر لإجرائها خارج المحافظة، وتمت مراقبة حالة المريضة إلى أن خرجت من المستشفى، وتابع أنه تم إجراء 3 عمليات بين مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي بكفاءة عالية تحت إشراف الدكتور ماجد الشريف، استشاري المناظير، مع نخبة مدربة من التمريض، إضافة إلى قيام الدكتور بدر قاسم، مدير المستشفي بمتابعة الحالة.

وأضاف العربي أنه أجرى متابعة للحالات حتى تحسنت وخرجت من المستشفى، مؤكدًا أن وحدة التنظير الجديدة بالمستشفى تعتبر من أحدث الوحدات في الجمهورية وتعمل على مدار 24 ساعة لخدمة أهالي المحافظة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وكذلك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقائم بأعمال وزير الصحة.