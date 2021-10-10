تجنبا للغرامات.. خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021 billing.te.eg/ar-EG

يحرص أغلب المواطنين على تسديد فاتورة التليفون الأرضي بمجرد صدورها، تجنبًا للغرامات التي يجب دفعها في حالة تأخر الفاتورة وقطع الخدمة نهائيًا، ولذلك يبحثون في الوقت الحالي عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي تزامنًا مع اقتراب موعد الإعلان عنها من قبل المصرية للاتصالات، حيث أنها ستصدر في الخامس عشر من أكتوبر الجاري، وهذه الفاتورة خاصة بـ3 أشهر، وهي يونيو ويوليو وسبتمبر، ولذلك سنوضح في السطور التالية، رابط فاتورة الأرضي من موقع المصرية للاتصالات وطرق الدفع المختلفة، حيث يمكن الدفع من خلال السنترال أو عن طريق الوسائل الخاصة بالدفع الإلكتروني.

موعد فاتورة التليفون الأرضي

أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن إصدار فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021، في الخامس عشر من الشهر الجاري، وتحتوي هذه الفاتورة عن استهلاك من شهر يونيو وحتى سبتمبر الماضي، موضحة أن عدم سداد الفاتورة في موعدها المحدد، يعرض صاحب الخط الأرضي إلى الغرامات وتحويل التليفون لنظام الاستقبال فقط، ثم فصل الخدمة، ولذلك يجب الالتزام بمواعيد دفع الفواتير.

رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي

في الخطوة الأولى، يجب الدخول على موقع المصرية للاتصالات.

في الخطوة الثانية، يجب لضغط على خانة دفع فاتورة التليفون الأرضي والموجودة في منتصف الشاشة.

في الخطوة الثالثة، يجب اختيار طريقة الاستعلام المناسبة، سواء برقم الهاتف أو برقم الحساب.

في حالة اختيار رقم الهاتف، يجب إدخال كود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي.

في حالة اختيار رقم الحساب، يجب إدخال رقم الحساب فقط.

بمجرد إدخال الأرقام المطلوبة، تظهر تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر بعدة طرق، منها الذهاب إلى السنترال التابع لمحل السكن، أو استخدام أحد وسائل الدفع الإلكتروني التي أصبحت متاحة حاليًا في أغلب المحلات التجارية، وهي: “فودافون كاش- فوري- أمان- ماكينات ATM الخاصة بالبنك الأهلى والتجاري الدولي- بيي لخدمات الدفع والشحن- ممكن- سداد- مصاري”، أو التوجه إلى مكتب البريد التابع للمنطقة السكنية وتسديد الفاتورة، ولكن عند استخدام أي وسيلة إلكترونية، يجب الحصول على فاتورة تثبت الدفع لتقديمها إلى المصرية للاتصالات في حالة وجود خطأ في الخدمة.

رقم المصرية للاتصالات

في حالة وجود استفسار حول فاتورة الأرضي، يمكن الاتصال بشركة المصرية للاتصالات على هذا الرقم 01555000111 أو 19777، أو إرسال الشكوى على هذا البريد الإلكتروني “[email protected]”، أو التوجه إلى أحد مقرات الشركة المتواجدة في كل المناطق حول الجمهورية.