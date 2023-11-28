بعد انفصالها عن أحمد فهمي… هنا الزاهد من أمام الكعبة: عندي امتنان جميل جدا لربنا على كل شيء وكل لحظة أكد لي فيها بلطفه

قامت الفنانة هنا الزاهد بنشر صورة من خلال حسابها الشخصي على موقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو “إنستجرام” وذلك، خلال أداء مناسك العمرة، وقد جاء هذا بعد أن أعلنت عن انفصالها عن الفنان أحمد فهمي.

هنا الزاهد من أمام الكعبة- المصدر: "انستجرام"

ومن جانبها فقد كتبت هنا الزاهد قائلة: بما إن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدا لربنا على كل شيء وكل لحظة أكد لي فيها بلطفه إنه بيحبني ، وبعت لي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسه فيه حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق.

انفصال أحمد فهمي عن هنا الزاهد

ومن جانبها فقد أعلنت الفنانة هنا الزاهد منذ أيام عن انفصالها رسميا عن الفنان أحمد فهمي.

وقد كتبت الفنانة هنا الزاهد منشور عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام قائلة: “الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير”.