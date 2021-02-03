بصورة من كواليس “لؤلؤ”.. مي عمر تأسر قلوب متابعيها

نشرت الفنانة مي عمر، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل “لؤلؤ” عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” وظهرت فيها وهي مرتدية جيب كاروهات قصير.

وهي الصورة التي نالت إعجاب متابعيها بشكل كبير، الذين أشادوا بإطلالتها الجذابة والرشيقة.

الجدير بالذكر أن مسلسل “لؤلؤ” يعرض حاليًا عبر قنوات “ON E” و “ON drama” و “MBC العراق” ويحقق نجاحًا كبيرًا.

المسلسل يتناول قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها.

مسلسل “لؤلؤ” بطولة: مي عمر، وأحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، ومحمد الشرنوبي، وهيدي كرم، وأشرف زكي، ونرمين الفقي، ومحمد مهران، ونورهان, وأحلام الجريتلي، ولمياء الأمير، وأحمد عبد الله محمود.

قصة: مي عمر، وسيناريو وحوار: محمد مهران، وإخراج: محمد عبد السلام، والإشراف على الكتابة والإخراج: محمد سامي.