بسعر  6457 للمتر .. الإسكان تطرح أراضي في مدينة 6 أكتوبر – تعرف على التفاصيل

في إطار النشاط الكبير لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والتي تتمثل في هيئة المجتمعات العمرانية، طرحت وزارة الإسكان أراضي للتخصيص في مدينة 6 أكتوبر بمساحة 164 فدان، وتقع الأراضي محل الموضوع بجوار نادي 6 أكتوبر بين محور 26 يوليو ومحور جمال عبد الناصر، ويذكر أن الإسكان طرحت شقق جاهزة للسكن ضمن الإعلان الحادي عشر والذي وجد قبولاً كبيرا، وكذلك يمكن للمهتمين بما طرحته وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية من وحدات سكنية وأراضي الاستعلام عن الوحدات السكنية بالرقم القومي لمعرفة حالة الطلبات، كما تخصص نسبة 25% من الأراضي للمشروعات الاستثمارية المختلفة، التجارية والترفيهية والسياحية والطبية وغيرها.

أراضي وزارة الإسكان والتعمير بـ6 أكتوبر

كما تحدد نسبة المباني من الأرض بمقدار 30% كما هناك بعض القيود على الارتفاعات حيث يبلغ الارتفاع 12 متر أي بعدد 3 أدوار بخلاف الدور الأرضي، كما تخصص نسبة 75 % من الأراضي للسكان المتكامل سواء أكانت عمارات أو فيلات وغيرها، ولا تزيد الأراضي المخصصة للسكن عن 50%.

كما يسمح ببناء الأسطح على بالغرف على الاتزيد عن 25 % من المساحة، حيث حددت هيئة المجتمعات العمرانية عدد الأدوار للفيلات بالدور الأرضي بالإضافة إلى دور علوي وللعمارات ثلاث أدوار علوية بالإضافة إلى الدور الأرضي.

وبالتالي فان هذه الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان تعتبر فرصة استثمارية للكثير، وخاصة أن سعر متر الأرض ليس مرتفعاً، وبالتالي فانه يناسب طبقة كبيرة من الشعب المصري للاستفادة من هذا الإعلان.